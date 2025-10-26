- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 519
- Час на прочитання
- 2 хв
У жодному разі не обрізайте ці рослини восени: навесні вони віддячать рясним цвітінням
Професійні флористи попереджають, що восени не можна обрізати деякі квіти та кущі. Ці рослини потрібно залишити у спокої, щоб навесні вони рясно зацвіли.
Осінь — це пора, коли більшість господарів активно готує свої ділянки до зими: прибирає, мульчує, обрізає гілки та видаляє засохлі пагони. Проте не всі рослини однаково реагують на обрізання восени. Деякі культури формують квіткові бруньки ще до настання холодів, і якщо зрізати їх зараз, навесні вони просто не зацвітуть. Експерти наголошують — ці чотири рослини краще залишити у спокої, щоб наступного сезону ваш сад потонув у пишному цвіті. Про це пише ресурс newsyou.info.
Які квіти й кущі не можна обрізати восени
Гортензія великолиста. Ця чарівна квітка утворює бруньки на минулорічних пагонах. Якщо обрізати її восени, ви фактично знищите основу майбутнього цвітіння. Найкращий час для обрізки — після завершення цвітіння, коли рослина вже сформувала нові пагони. Так гортензія збереже силу й віддячить навесні неймовірними китицями квітів.
Півонії. Багато хто помилково зрізає півонії восени, думаючи, що так допоможе їм перезимувати. Насправді листя накопичує поживні речовини, необхідні для укріплення кореневої системи. Якщо обрізати півонії передчасно, рослина ослабне, і наступного року її цвітіння буде млявим або зовсім відсутнім. Найкраще видаляти сухе листя навесні, коли з’являться молоді паростки.
Клематиси. Не всі сорти можна обрізати восени, деякі цвітуть саме на торішніх пагонах, і обрізання знищить закладені бруньки. Щоб не ризикувати, залиште рослину до весни чи робіть обрізку лише після завершення цвітіння. Це гарантія, що наступного сезону вона знову потішить рясним каскадом квітів.
Рододендрони починають закладати квіткові бруньки наприкінці літа, тому будь-яке обрізання восени може їх пошкодити. Досвідчені садівники радять не турбувати ці рослини, просто підсипте мульчі біля кореня і залиште до весни. Уже з першим теплом кущ розквітне, вкрившись ніжними рожевими або фіолетовими квітками.