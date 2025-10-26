У жодному разі не обрізайте ці рослини восени: навесні вони віддячать рясним цвітінням

Які рослини не можна обрізати восени / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Осінь — це пора, коли більшість господарів активно готує свої ділянки до зими: прибирає, мульчує, обрізає гілки та видаляє засохлі пагони. Проте не всі рослини однаково реагують на обрізання восени. Деякі культури формують квіткові бруньки ще до настання холодів, і якщо зрізати їх зараз, навесні вони просто не зацвітуть. Експерти наголошують — ці чотири рослини краще залишити у спокої, щоб наступного сезону ваш сад потонув у пишному цвіті. Про це пише ресурс newsyou.info.

Які квіти й кущі не можна обрізати восени