Останній квартал року офіційно розпочався — і повірте, цього часу цілком достатньо, щоб кардинально змінити хід подій. Астролог Емі Демюр розповів, кому Всесвіт обіцяє особливу підтримку цього місяця.

Овен

Повний місяць в Овні став справжньою кнопкою “перезавантаження” для цього вогняного знаку. Він зняв з вас весь зайвий тягар і старі травми. Процес може бути неприємним і навіть виснажливим — але результат вартий того: прорив дозволить Овнам прискорити рух до своїх мрій. Очікуйте, що закриті двері відчиняться, а кращі можливості самі проявляться. Жовтень стане місяцем, коли Всесвіт підтримає Овнів, а позитивний ефект відчуватиметься аж до 2026 року.

Діва

Забудьте про лютий — жовтень стане місяцем кохання для Дів. Цей практичний земний знак пережив складний рік, стикаючись із реальністю стосунків і власних почуттів. Але хмари нарешті розсіюються! Для тих, хто відкритий до нових знайомств, на горизонті чекає захоплююча романтика; для пар із стабільними стосунками — настав час наступного кроку; а ті, хто застряг у невдалих зв’язках, отримають шанс акуратно вийти з них. Любов — повсюди!

Терези

Новий місяць у Терезах допоможе повітряному знаку усвідомити важливість відповідальності. Космічне явище здатне розігнати відчуття застою, що давно пригнічує дні. Прийнявши цей імпульс, Терези наповняться новою енергією, яка поверне відчуття життєвого піднесення.

Скорпіон

Чисту силу — ось тема жовтня для Скорпіонів. Марс у водному знаку дарує електричну волю, що пробуджує неймовірну енергію, адже цей рік — ще й рік Марса. Минулі місяці могли здаватися справжнім хаосом, з проблемами в коханні, кар’єрі чи фінансах. Але жовтень принесе непохитну силу, яка перетворить відчуття блокади на відчуття незупинності. Саме цього місяця Скорпіони можуть почати переписувати власну життєву історію.