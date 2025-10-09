У жовтні Землю накриє 16 магнітних бур: прогноз до кінця місяця

Магнітна буря / © Associated Press

Упродовж жовтня Земля відчує на собі наслідки 16 магнітних бур, викликаних регулярними спалахами і вибухами на Сонці. Вони негативно впливають не тільки на роботу електроніки, супутників та засобів зв’язку, але й на здоров’я, настрій та самопочуття людей.

За даними сервісу Meteoweser, станом на 8 жовтня частина магнітних бур уже відбулася.

Прогноз до кінця місяця передбачає:

11-12 жовтня — бурі середньої інтенсивності на рівні 4-5 балів за К-індексом;

19-20 жовтня К-індекс знову може сягнути 4-5 балів;

25, 26 та 28 жовтня прогнозуються слабкі 4-бальні магнітні бурі;

29-31 жовтня очікується новий період потужних бур із піковими значеннями 6, 5 та 4 бали відповідно.

Коливання магнітудою 4 бали (помаранчевий рівень) означають, що геомагнітна оболонка планети перебуватиме в збуреному стані, але сильних магнітних бур не очікується.

Ці збурення вважаються незначними та не сильно впливають на засоби зв’язку, проте їх вплив на здоров’я та самопочуття може бути суттєвим.

Коли показники планетарного К-індексу перетинають позначку 5 балів (червоний рівень), магнітна буря може викликати коливання в енергосистемі, роботі супутників та короткочасні порушення високочастотного радіозв’язку, особливо в високих широтах.

Метеозалежні люди відчуватимуть погіршення самопочуття, а саме головний біль, втому, прискорене серцебиття, тривожність, перепади тиску та загальне зниження тонусу.

Нагадаємо, у середу, 8 жовтня, магнітна буря опустилася до зеленого рівня. К-індекс 3 відповідає слабким магнітним бурям.