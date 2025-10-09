Учителька оголила груди під час онлайн-розмови з учнем: чим закінчилося

Вчителька. Ілюстративне зображення / © argumenti.ru

Реклама

Вчительку з американського штату Кентуккі звинуватили в тому, що вона оголила груди під час розмови у відеочаті з неповнолітнім учнем, приймаючи душ.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на заяву офісу шерифа.

У повідомленні йдеться, що 30-річній Крістал Сімс висунуто кримінальне звинувачення після арешту за нібито домовленість про зустріч з учнем для сексу.

Реклама

Учителька не визнає себе винною, стверджуючи, що будь-який запланований контакт між нею та учнем мав на меті обговорення його проблем з поведінкою.

Скандальна розмова відбулася ще 22 серпня через соціальну мережу.

Того ж дня відбувся телефонний дзвінок, під час якого Сімс запитала хлопця, чи той «прийде з нею зустрітися». Пізніше розмова перейшла у відеочат.

Як йдеться в обвинувальному висновку, під час відеодзвінка хлопець побачив «оголені груди Сімс, оскільки вона була в душі».

Реклама

Детектив, який написав позов, додав: «Я також дізнався, що під час цього дзвінка були присутні й інші особи, і вони також заявили, що бачили груди вищезгаданої жінки під час дзвінка».

На початку жовтня детектив зустрівся з учителькою, щоб обговорити «інцидент з учнем в школі, де вона підміняла».

Сімс розповіла детективу, що кілька хлопців з її класу намагалися додати її в соціальні мережі, але вона ніколи не приймала жодного з їхніх запитів.

Коли він програв їй запис спілкування з неповнолітнім хлопчиком, Сімс нібито визнала факт розмови, але додала, що вона «погодилася зустрітися з ним, щоб він міг вибачитися за свою поведінку на уроці».

Реклама

Учителька додала, що вони не зустрічалися і «нічого фізичного між ними не сталося».

Поза тим, Крістал Сімс було заарештовано. Її справа готується до слухання у суді.

Нагадаємо, раніше у США вчительку звинуватили у сексуальному насильстві над учнем 6 класу. Її засудили до 10 років ув’язнення.