Учителька оголила груди під час онлайн-розмови з учнем: чим закінчилося
У США вчительці висунули кримінальне звинувачення за нібито домовленість про зустріч з учнем для сексу.
Вчительку з американського штату Кентуккі звинуватили в тому, що вона оголила груди під час розмови у відеочаті з неповнолітнім учнем, приймаючи душ.
Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на заяву офісу шерифа.
У повідомленні йдеться, що 30-річній Крістал Сімс висунуто кримінальне звинувачення після арешту за нібито домовленість про зустріч з учнем для сексу.
Учителька не визнає себе винною, стверджуючи, що будь-який запланований контакт між нею та учнем мав на меті обговорення його проблем з поведінкою.
Скандальна розмова відбулася ще 22 серпня через соціальну мережу.
Того ж дня відбувся телефонний дзвінок, під час якого Сімс запитала хлопця, чи той «прийде з нею зустрітися». Пізніше розмова перейшла у відеочат.
Як йдеться в обвинувальному висновку, під час відеодзвінка хлопець побачив «оголені груди Сімс, оскільки вона була в душі».
Детектив, який написав позов, додав: «Я також дізнався, що під час цього дзвінка були присутні й інші особи, і вони також заявили, що бачили груди вищезгаданої жінки під час дзвінка».
На початку жовтня детектив зустрівся з учителькою, щоб обговорити «інцидент з учнем в школі, де вона підміняла».
Сімс розповіла детективу, що кілька хлопців з її класу намагалися додати її в соціальні мережі, але вона ніколи не приймала жодного з їхніх запитів.
Коли він програв їй запис спілкування з неповнолітнім хлопчиком, Сімс нібито визнала факт розмови, але додала, що вона «погодилася зустрітися з ним, щоб він міг вибачитися за свою поведінку на уроці».
Учителька додала, що вони не зустрічалися і «нічого фізичного між ними не сталося».
Поза тим, Крістал Сімс було заарештовано. Її справа готується до слухання у суді.
Нагадаємо, раніше у США вчительку звинуватили у сексуальному насильстві над учнем 6 класу. Її засудили до 10 років ув’язнення.