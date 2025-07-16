Чому для зумерів 35 років – це вже "поважний" вік: результати опитування

для покоління Z 35 років — це вже поважний вік / © unsplash.com

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Багато людей вдаються до дорогих косметичних процедур, щоб виглядати молодше. Однак, згідно з новим опитуванням EduBirdie, проведене серед 2000 представників покоління Z та молодих міленіалів, покоління Z вважає людей «старими» вже з 35 років.

Про це пише Daily Mail.

Результати опитування показали, що понад п’ята частина (22%) представників покоління Z вважають, що 35 років — це вже «старість». Навіть 3% представників покоління Z вважають старими людей у віці 27 років.

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Водночас, міленіали мають інше уявлення: трохи більше третини (35%) з них вважають, що молодість закінчується у 40 років. Серед знаменитостей цього віку — Кріштіану Роналду, Кеті Перрі та Леброн Джеймс. Цікаво, що 41% міленіалів взагалі вважають себе «молодими» до 60 років.

«Міленіали ще далекі від пенсії, а покоління Z все ще є поколінням немовлят. Проте багато хто впевнений, що старість швидко настане», — зазначили в EduBirdie.

Вік і «бажаність»: що говорять дослідження та дієтологи про молодість

Опитування також торкнулося теми «бажаності» у старшому віці. Результати виявилися значно оптимістичнішими: 44% міленіалів та 33% покоління Z вважають, що старіння не робить людину автоматично небажаною.

«Зморшки та трохи сивини їх не турбують, але використовувати застарілий сленг, одягатися як підліток та спати з кількома людьми? Це не дає результатів», — додали в EduBirdie.

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Це опитування з’явилося невдовзі після дослідження вчених з Берлінського університету Гумбольдта, яке показало, що люди схильні вважати «старість» такою, що настає пізніше в житті, ніж раніше. Сучасне суспільство тепер вважає, що старість починається з 74 років і старше. Автор дослідження Маркус Веттштейн пояснює це збільшенням тривалості життя та покращенням стану здоров’я.

Щодо способів «витонченого старіння», експерти сходяться на думці, що секрет криється не в «чудодійних продуктах», а в здоровому харчуванні. Дієтолог Ріаннон Ламберт підкреслює, що споживання фруктів та овочів, а також незамінних жирів (як у лососі, горіхах, авокадо) є найефективнішим методом підтримки здоров’я шкіри та молодого вигляду. Вона наголошує на важливості збалансованого раціону, що включає вуглеводи, білки та жири, які працюють разом для оптимального здоров’я всього організму, включно зі шкірою.

Нагадаємо, тривалість життя чоловіків в Україні становить у середньому 67 років, що фактично позбавляє їх можливості скористатися пенсією, за яку вони сплачували податки.