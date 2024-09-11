Українцям перерахували режими прання, які не мають жодної користі: тільки даремно витрачаєте на них кошти

Сучасні пральні машини мають десятки різних режимів прання. Зазвичай, більшою частиною з них українці ніколи й не користуються. Але є кілька, що не несуть жодної користі, але, навпаки, можуть нашкодити.

Виробники побутової техніки завжди намагаються привернути увагу покупців та зацікавити їх у своєму товарі. А тому щороку додають все нові й нові режими прання, які, здавалося б, повинні полегшувати весь процес. Насправді, користі з них буває мало.

Іноді вигадки виробників нічого не варті, а тому техніка отримує величезну кількість непотрібних функцій, за які покупцям ще й доводиться переплачувати. Якщо ви шукаєте нову пральну машину і не хочете платити більше, зверніть увагу на відсутність таких чотирьох режимів.

Ручне прання

Хоча більшість українців любить цей режим прання, однак, кажуть фахівці, насправді, він є зовсім не бюджетним. Якщо вам потрібно обережно випрати делікатні речі, краще вже обирати "Синтетика". Цей режим очищає акуратно в холодній воді, не використовує віджимання.

Легке прасування

Це режим прання, який відрізняється від інших тим, що просто не має проміжного віджимання. Хоча це може здаватися чудовою ідеєю, проте так на вашому одязі будуть залишатися часточки мийних засобів, що викликатиме алергічні реакції. Додатково, використовуючи режим "Легке прасування", будьте готовими до підвищенних рахунків за воду. Машинка під час прання буде набирати її набагато більше.

Автоматичне сушіння

Цей режим також не приносить особливої користі. Зазвичай, українці за один цикл прання наповнюють барабан пральної машинки різними типами тканин. А тому побутова техніка все-рівно не зможе висушити всі речі, тому вони залишатимуться вологими.

Чорні речі

Замінити цей режим можна двома іншими: "Синтетика" та "Додаткове полоскання". Режим "Чорні речі" можна побачити тільки в дорогих моделях пральних машин, а тому вам не потрібно переплачувати, щоб ваш одяг темного кольору залишався яскравим і не тьмянів. Головне правило прання таких речей полягає у використанні низької температури води.

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