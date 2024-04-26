Українцям радять класти лимон у шкарпетку перед пранням: навіщо так робити

Всім українцям варто дізнатися цю цікаву хитрість, адже вона заощадить ваші час та гроші.

Практично щодня доводиться займатися побутовими клопотами, а тому різноманітні лайфгаки дуже спрощують життя і роблять будь-яку справу легкою. Наприклад, ви можете використовувати лимон під час прання білизни.

Навіщо дехто бере лимон, кладе його у шкарпетку і відправляю у пральну машину разом з іншим одягом? Відповідь проста, хоча й неочевидна. Завдяки такій хитрості ви зможете позбутися вапняного нальоту, який часто з'являється навіть у барабані техніки через надто жорстку воду.

Звичайно, можна придбати спеціальні засоби, але ви можете значно заощадити, якщо візьмете з кухні простий лимон.

Достатньо запустити таке незвичайне прання усього кілька разів, і ви не будете хвилюватися через вапняний наліт і ту шкоду, яку він може заподіяти.

Перед тим, як покласти лимон у шкарпетку, розріжте плід на кілька шматочків. Додатковим бонусом стане те, що після прання ви не лише очистите пральну машину, але й зробите білизну більш свіжою та чистою. Справа в тому, що лимонний сік містить речовини, які чудово справляються з плямами від бруду та жирної їжі, а також з досить складними забрудненнями.

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