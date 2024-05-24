Українцям розповіли цікаву кулінарну хитрість: навіщо класти скоринку хліба під час смаження м'яса

Чому досвідчені кулінари радять завжди класти на сковороду шматочок хліба, якщо ви смажете котлети чи м'ясо? Виявляється, відповідь дуже проста.

Часто можна почути давню приказку, що "хліб усьому голова". Цікаво, що цей продукт не лише смачний, але й допомагає зробити деякі страви смачнішими та соковитішими.

Кулінари стверджують, що завдяки своїй пористій структуру хліб запросто вбирає в себе зайву рідину та сторонні запахи. До чого ж тут хитрість зі смаженням м'яса на сковороді?

Все дуже просто. Спеціалісти радять класти на сковороду невеликий шматочок (можна і просто скоринку) хліба під час смаження м'яса або котлет, щоб цей продукт швидко вбирав в себе зайву олію. Така хитрість особливо актуальна, якщо ви слідкуєте за своїм харчуванням і хочете зробити страву більш корисною для здоров'я.

На кінцевому результаті додавання хліба жодним чином не позначиться. Більше того, зі смаженого м'яса не буде скапувати жир, а сама страва залишиться соковитою і дуже м'якою.

Однак, тут існує і одне важливе правило. Потрібно слідкувати за тим, щоб хліб не увібрав в себе надто багато рідини чи жиру. В такому разі він розм'якне, розвалиться на невеликі шматочки, що негативно вплине на смак та зовнішній вигляд основної страви. Та й діставати таку хлібну масу зовсім непросто.

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