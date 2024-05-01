Українцям розповіли, навіщо посипати віник сіллю: простий, але ефективний лайфгак

Віник — незамінний помічний в кожному будинку. Він часто замінює пилосмок, коли потрібно швидко прибрати сміття. Але мало хто задумується над тим, що інколи і сам віник вимагає очищення.

Якщо віником довго користуватися, він почне залишати після себе брудні розводи та сміття. Не поспішайте викидати надійного помічника. Адже існує простий спосіб, як його почистити.

Немає нічого складного в очищенні віника. Потрібно взяти жменю солі великого помелу, посипати її зверху на нього і залишити на кілька годин, а краще на ніч. Поки ви будете відпочивати, кристалики солі зроблять за вас усю брудну роботу. При цьому вони допоможуть очистити віник навіть у важкодоступних місцях.

Не забудьте вранці добре промити віник від солі, щоб він не розносив її по хаті. Для цього краще приготувати спеціальну суміш. У 3 л теплої води розвести 500 мл оцту і пів склянки солі. Розмішайте, щоб всі компоненти розчинилися.

В достатньо глибокій мисці залийте віник сумішшю і залишіть на кілька хвилин. Потім витягніть і дайте вінику просохнути. Після такого очищення цей домашній помічник буде знову готовий ставати до роботи.

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