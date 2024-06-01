Українцям розповіли, що буде, якщо не вимкнути пральну машину перед виходом з квартири

Безперечно, дуже зручно залишити пральну машину увімкненою, поки ви пішли по справах. Здавалося б, повертаєшся додому, а речі вже випрані. Але не все так просто.

На жаль, ніхто не застрахований від непередбачуваних обставин. Під час прання будь-яка пральна машина може зламатися, а потім затопити не лише вашу оселю, але й сусідів знизу, якщо ви живете у квартирі. Саме тому залишати пральну машину без нагляду не рекомендується.

Варто також зазначити, навіть, якщо у вас є страховка, завдану шкоду вона не завжди може покрити. Справа в тому, що через зламану пральну машину можуть бути зіпсовані й ті речі, які не обумовлені в договорі.

При цьому також слід звертати увагу на те, якою мірою до завданої шкоди привела халатна поведінка користувача. Якщо ви увімкнули пральну машину, запустили цикл прання, а потім пішли з квартири на кілька годин, це вважатиметься виявом грубої недбалості.

Як і будь-яка інша побутова техніка, пральна машина може вийти з ладу в будь-який момент. Це може спричинити як перепад електричної мережі, так і різкий стрибок тиску води в трубах.

Більше того, під час прання будь-яка пральна машина вібрує. І якщо зливальний шланг був закріплений недостатньо надійно, то він може запросто опинитися на підлозі, а брудна вода одразу опиниться у приміщенні ванної кімнати.

Якщо ж шланг зірве під тиском води, то наслідки взагалі можуть бути непередбачуваними. Вода може затопити не лише всю квартиру, але й досягти кілька поверхів донизу. Доведеться робити ремонт у себе та ще й оплачувати його своїм сусідам.

Тому найбезпечніший варіант використання пральної машини — коли вдома хтось є. В такому разі людина встигне вимкнути зламану техніку чи перекрити кран подавання води за виникнення аварійної ситуації.

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