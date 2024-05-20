Українцям розповіли, скільки грамів порошку сипати на одне прання: більше не потрібно

Виявляється, існує кількість порошку на одне прання, яка вважається найоптимальнішою. І багато хто не знає, як її розрахувати.

Більшість пере за принципом: чим більше порошку всипати до пральної машини, тим краще брудний одяг очиститься. Однак, фахівці стверджують, що такий метод є хибним. Виявляється, велика кількість мийного засобу жодним чином не впливає на якість прання. Ба більше, вона може швидше псувати сам одяг та пральну машину.

Чому небезпечно сипати більше порошку

Насамперед, якщо мийного засобу буде забагато, то після прання на одягу з'являться білі плями та розводи. Вони досить жорсткі та мають різкий запах (у деяких людей можуть навіть викликати алергію).

Крім цього, залишки порошку будуть засмічувати контейнер пральної машини і з часом з барабана почне з'являтися неприємний запах.

Звісно ж, не варто забувати і про економію. Дійсно дієвий порошок часто не дуже дешевий, а тому його краще використовувати раціонально.

Як зрозуміти, скільки порошку сипати в пральну машину

Кількість порошку залежить від декількох чинників:

якість води — м'яка чи жорстка;

ступінь забруднення білизни;

вага білизни.

Фахівці стверджують, що ідеальною пропорцією є 1 ст. ложка на 1 кг сухої білизни. Тобто, скільки сипати порошку в пральну машину на 6 кг? Якщо одяг не сильно брудний, а вода м'яка, беріть 6 ст. ложок.

Якщо білизна сильно забруднена, вода жорстка або ви збираєтесь запускати повний цикл прання, розрахунок ведеться так: 2 ст. ложки порошку на 1 кг сухої білизни.

Орієнтуйтесь саме на ці параметри, а не на максимально можливе завантаження пральної машини. Не варто думати, чим більший барабан, тим більше мийного засобу використовується.

Скільки прального порошку в одній столовій ложці

Звичайно, не обов'язково відміряти мийний засіб столовими ложками. Адже виробники зазвичай додають до своєї продукції мірні ложки чи дозатори. Виходити потрібно з того, що у звичайній столовій ложці приблизно 25 г порошку.

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