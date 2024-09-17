Українцям розповіли, як використовувати лушпиння часнику та цибулі з користю — не викидайте

Не слід викидати до смітника лушпиння часнику чи цибулі, коли ви почистили ці овочі, наприклад, для супу. Насправді, вони наповнені поживними речовинами і мають кулінарний потенціал.

В лушпинні цибулі, наприклад, міститься велика кількість кверцетину. Це рослинний пігмент, який багатий на поживні речовини, зокрема, антиоксиданти, що мають протиракові та протизапальні властивості. Лушпиння часнику теж багате антиоксидантами. Важливо й те, що вони насичені яскравим смаком, який можна використати в кулінарії з користю.

Приготуйте порошок з часнику й цибулі своїми руками

Спочатку лушпиння потрібно ретельно вимити, розкласти на деко та запекти в духовці за температури 250 градусів. Вони повинні підсохнути і стати хрусткими на дотик.

Зберіть висушене лушпиння і збийте в блендері до дрібного порошку. Можна також зберігати чипси, як вони є, а за необхідності додавати в страви, наприклад, до салатів.

Приправа для рису чи макаронів під час варіння

Якщо кинути трішки лушпиння у воду під час варіння макаронів або рису, то смак готової страви значно покращиться. Головне, не забути прибрати лушпиння вже після того, як ви закінчили готування. Адже ніхто не хоче знайти в своїй карбонара неочікуваний інгредієнт.

Для ідеального бульйону

Якщо ви будете додавати лушпиння цибулі та часнику кожного разу, коли готуєте бульйон, то ваша страва завжди виходитиме ідеальною. Наприклад, саме завдяки лушпинню жовтої цибулі бульйон стає гарного бурштинового кольору, що додає страві візуальної привабливості. Але лушпиння червоної цибулі краще уникати — інакше бульйон стане пурпуровим.

Приготуйте чай для зміцнення імунітету

Якщо ви замочите лушпиння цибулі у гарячій воді на 15-30 хвилин, потім процідите і додасте до рідини трохи меду, у вас вийде пікантний і солодкий чай для зміцнення імунітету. Саме те, що потрібно в осінньо-зимовий період. Такий напій зігріє ваш організм від голови до п'ят та додасть трішки поживних речовин для боротьби з інфекціями.

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