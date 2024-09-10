Українцям розповіли, як зберігати цибулю в квартирі, щоб вона лежала всю зиму

Цибулю можна назвати одним з найголовніших овочів на зимовому столі. Якщо враховувати кілька важливих моментів, то вона пролежить в квартирі до самої весни.

Після того, як ви викопали цибулини, вони повинні просохнути на грядці. Додатково 1-2 тижні просушіть їх в приміщенні, яке добре провітрюється. Якщо ви збираєтесь придбати овочі в магазині, ці пункти можна пропустити.

Зберігати краще цибулини середнього розміру 3-5 см в діаметрі, які мають щільне, рівне і неушкоджене лушпиння. Уникайте екземплярів з зеленими пагонами, білим нальотом чи пророслими корінцями. Звичайно, не слід зберігати та й взагалі купувати цибулини з ознаками цвілі.

По можливості виносьте цибулини на сонячне світло, тому що ультрафіолет вбиває хвороботворні бактерії, які можуть розвиватися на поверхні. Зазвичай, кажуть спеціалісти, термін зберігання залежить від сорту. Найкраще зберігаються пізні сорти — вони інколи лежать навіть до травня.

Коли цибуля вже добре просушена, зберігайте її у ящиках, перфорованих коробках, тканинних чи паперових мішках, поліпропіленових овочевих сітках, плетених кошиках. Не слід запаси пакувати герметично, тому що вони можуть бути уражені пліснявою і згнити.

Холодильник для тривалого зберігання не підходить. Насамперед, це пояснюється тим, щоб в ньому підвищена вологість. А вона може призвести до гниття шийки цибулини, появи плісняви.

Для зберігання цибулі в квартирі оптимальною є температура від +18 до +22 градусів, але також звертайте увагу на рівень вологості (від 60 до 70%). Цибулю ви можете розмістити на високих полицях, в утепленній лоджії, в вільному просторі під ліжком або в коморі.

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