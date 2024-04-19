Українцям розповіли, які прилади "з'їдають" чверть електрики в будинках: на них ніхто б не подумав

Енергетики знову почали закликати громадян України до максимально ощадного використання електроенергії після масованих ракетних ударів РФ. Запам'ятайте перелік найбільш енерговитратних побутових приладів.

Як підрахували в "Укренерго", 28% (понад чверть) від усієї електроенергії в будинку українців споживають комп'ютери і телевізори.

Звичайно, цей показник середній, адже в тих квартирах та будинках, де встановлено електричні котли чи тепла підлога, витрати струму можуть відрізнятися.

Якщо говорити про персональний комп'ютер, то за умови його використання протягом 5 годин на добу, на місяць ви будете витрачати приблизно 20 кВт/год і більше. Тому замість нього, за наявності вибору, краще використовувати ноутбук.

Приблизно стільки ж "з'їдає" електроенергії і телевізор. А ось якщо у вас стоїть потужний геймерський комп'ютер чи великий телевізор, то споживання може зростати відповідно до 80 кВт/год і 30 кВт/год на місяць. Тому краще завжди вимикати телевізор, коли ви його не дивитесь.

Третє місце за споживанням електроенергії в будинку посідають холодильники — близько 30 кВт/год на місяць.

Якщо ви використовуєте пральну машину двічі на тиждень і вмикаєте на одну годину, то на місяць вона споживає приблизно 17-25 кВт/год.

Дуже цікавим є той факт, що, якщо ви відмовитесь від використання електрочайника, то зможете заощаджувати на місяць близько 10-22 кВт/год.

А ось мікрохвильова піч за той самий період часу в середньому споживає вдвічі менше електроенергії. Висушуючи щодня волосся феном ви витрачаєте від 2,5 до 5,5 кВт/год.

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