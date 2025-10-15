Українка оселилася у хатині за Полярним колом: причина усамітнення дивує (фото)

Українка показала, як виглядає хітте — традиційний будинок у Норвегії / © pixabay.com

Блогерка Надя Очарована поділилася історією свого життя за Полярним колом у Норвегії. Вона щороку живе там впродовж тижня у віддаленому будиночку — хітте, щоб знайти внутрішній спокій і відновити баланс.

Про це Надя Очарована розповіла на відео у соцмережах.

Тиша та самотність

У своєму блозі дівчина розповіла, що її хітте розташована на березі Баренцевого моря, серед фіордів, у місці, де Європа закінчується й починається Льодовитий океан.

Фото скрин відео Надя Очарована

«Я приїжджаю сюди не тікати від світу, а щоб побути наодинці з собою. Це моя пауза вічності», — каже Надя.

Блогерка зізнається, що проводить у Арктиці близько тижня на рік. Саме там вона «відчуває тишу, яка лікує».

День за Полярним колом

У своєму відео Надя описала типовий день у віддаленій хатині: прокидається о п’ятій ранку, готує каву й вирушає на ранковий похід уздовж фіордів. Потім — легкий сніданок і кілька годин роботи онлайн.

«Я контент-маркетолог. Співпрацюю з блогерами та допомагаю розвивати малий бізнес. Вечорами готую вечерю з м’яса оленя і виходжу дивитись на північне сяйво», — розповідає українка.

Її ролики у соцмережах зібрали десятки тисяч переглядів і сотні коментарів від людей, яких надихає ідея усамітнення далеко від цивілізації.

Реакція глядачів

Користувачі активно коментують відео блогерки:

«Це неймовірно! Так хочеться туди!»

«Я б теж так жила — тиша, море, спокій…»

«Моє місце сили — Карпати, але тепер хочу спробувати щось подібне!»

Один із підписників зауважив, що більшість таких hytte створені для коротких зупинок туристів. На це Надя відповіла:

«Є хатини, де люди живуть постійно — це стиль життя, а не просто притулок для мандрівників».

Арктичне усамітнення як шлях до себе

Блогерка переконана, що кожній людині потрібні паузи, аби знову повернутися до світу «оновленою».

«Облетіла світ і знайшла його всередині», — написала Надя у підписі до свого профілю.

Українці все частіше шукають спокій не в мегаполісах, а серед природи — від Карпат до холодних фіордів. Іноді шлях до гармонії починається саме там, де закінчується цивілізація.

