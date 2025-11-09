Українка розповіла про жахливий досвід життя в Єгипті після втечі від війни

Жінка поділилася своєю непростою історією життя в Єгипті / © Associated Press

Реклама

Українська вчителька, яка вимушено виїхала з Харкова після початку повномасштабного вторгнення, розповіла про переїзд до родини її чоловіка-єгиптянина.

Про це @lunagarskaya розповіла у TikTok.

Жінка поділилася своєю непростою історією життя в Єгипті. За її словами, переїзд до цієї країни став справжнім випробуванням.

Реклама

«Після початку війни я змушена була переїхати до Єгипту з колишнім чоловіком і маленькою дитиною. Або я їду з ним, або залишаюся сама з немовлям у Польщі без документів», — розповіла українка.

Передусім, за її словами, вона не знала, що родина чоловіка сприймала її вороже. Батьки фінансували його навчання лише за умови, що він не одружиться до завершення університету. Після порушення домовленості вони почали демонструвати неприязнь до українки.

Попри мовний бар’єр, вона швидко знайшла роботу у приватній школі.

«Вже на другий день після приїзду я влаштувалася вчителькою. Мене взяли після кількох тестів, бо я мала досвід і освіту», — каже блогерка.

Реклама

Та побут в цій країні шокував її. За словами жінки, у будинку панувала антисанітарія, а спроби прибрати не мали результату.

«Ніхто не прибирав, лише коли приходили гості. Тоді мене виводили, щоб показати — ось, мовляв, наша невістка-блондинка. А за зачиненими дверима ставлення було принизливим», — поділилася вона.

Під її відео користувачі почали активно коментувати ситуацію:

«Інша культура, інші традиції. З іноземцями завжди важче», — пишуть одні.

Реклама

«Бережіть себе і дитину», — додають інші.

Водночас жінка зізнається, що попри всі труднощі, вона вдячна за досвід і тепер закликає українок ретельно зважувати рішення про переїзд за кордон і шлюб із представниками інших культур.

Нагадаємо, раніше йшлося про країну, яка, на думку української біженки, не всім підходить для життя. Жінка поділилася розчаруванням від переїзду.

Тим часом експерт розповів, чому українці не повертаються з-за кордону.