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Українка у США готує для сім’ї та отримує тисячі гривень за кілька годин — її меню з 8 страв
Українка, яка живе у США, розповіла про роботу на кухні у родини. За 4 години вона готує 8 страв, серед яких плов і котлети.
Українка Юлія, яка живе у США, заробляє 50 доларів на годину. Вона готує для приватної родини та паралельно знімає процес для свого блогу.
Про це свідчить відео @djulia_food у Tiktok.
За словами дівчини, така зайнятість має хороші умови, а оплата становить 50 доларів за годину, що приблизно дорівнює 2 300 грн.
У своєму відео блогерка розповіла, що готує їжу для американської сім’ї та за чотири години роботи встигає зробити одразу вісім різних страв.
Що в меню американської родини
За словами Юлії, цього разу до меню увійшли такі страви:
плов,
салат із буряка та яблука,
вівчарський пиріг,
тушкована курка,
тушкована морква,
курячі котлети з грибним соусом,
вівсяне печиво,
вишневий пиріг.
«Готую швидко, смачно і з душею, адже їжа — це не просто „поїсти“, а про турботу», — поділилася українка.
Вона зазначила, що не працює в одній сім’ї щодня, однак розглядає такий формат роботи як перспективний. За її словами, головна складність — встигнути приготувати велику кількість страв за обмежений час.
У ролику дівчина показала весь процес — від підготовки продуктів до готових страв. Її відео швидко набрало популярності в соцмережах: за кілька днів його переглянули майже 100 тисяч разів, а користувачі залишили багато коментарів і реакцій.
Нагадаємо, раніше біженка з України відверто розповіла, з чим зіткнулася у Німеччині. Вона шокувала Мережу історією про те, якими міфами та стереотипами досі керуються деякі громадяни в цій країні.