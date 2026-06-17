Українка Юлія, яка живе у США

Реклама

Українка Юлія, яка живе у США, заробляє 50 доларів на годину. Вона готує для приватної родини та паралельно знімає процес для свого блогу.

Про це свідчить відео @djulia_food у Tiktok.

За словами дівчини, така зайнятість має хороші умови, а оплата становить 50 доларів за годину, що приблизно дорівнює 2 300 грн.

Реклама

У своєму відео блогерка розповіла, що готує їжу для американської сім’ї та за чотири години роботи встигає зробити одразу вісім різних страв.

Що в меню американської родини

За словами Юлії, цього разу до меню увійшли такі страви:

плов,

салат із буряка та яблука,

вівчарський пиріг,

тушкована курка,

тушкована морква,

курячі котлети з грибним соусом,

вівсяне печиво,

вишневий пиріг.

«Готую швидко, смачно і з душею, адже їжа — це не просто „поїсти“, а про турботу», — поділилася українка.

Вона зазначила, що не працює в одній сім’ї щодня, однак розглядає такий формат роботи як перспективний. За її словами, головна складність — встигнути приготувати велику кількість страв за обмежений час.

Реклама

У ролику дівчина показала весь процес — від підготовки продуктів до готових страв. Її відео швидко набрало популярності в соцмережах: за кілька днів його переглянули майже 100 тисяч разів, а користувачі залишили багато коментарів і реакцій.

Нагадаємо, раніше біженка з України відверто розповіла, з чим зіткнулася у Німеччині. Вона шокувала Мережу історією про те, якими міфами та стереотипами досі керуються деякі громадяни в цій країні.

Новини партнерів