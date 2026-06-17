ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
302
Час на прочитання
2 хв

Українка у США готує для сім’ї та отримує тисячі гривень за кілька годин — її меню з 8 страв

Українка, яка живе у США, розповіла про роботу на кухні у родини. За 4 години вона готує 8 страв, серед яких плов і котлети.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Українка у США готує для сім’ї та отримує тисячі гривень за кілька годин — її меню з 8 страв

Українка Юлія, яка живе у США

Українка Юлія, яка живе у США, заробляє 50 доларів на годину. Вона готує для приватної родини та паралельно знімає процес для свого блогу.

Про це свідчить відео @djulia_food у Tiktok.

За словами дівчини, така зайнятість має хороші умови, а оплата становить 50 доларів за годину, що приблизно дорівнює 2 300 грн.

У своєму відео блогерка розповіла, що готує їжу для американської сім’ї та за чотири години роботи встигає зробити одразу вісім різних страв.

Що в меню американської родини

За словами Юлії, цього разу до меню увійшли такі страви:

  • плов,

  • салат із буряка та яблука,

  • вівчарський пиріг,

  • тушкована курка,

  • тушкована морква,

  • курячі котлети з грибним соусом,

  • вівсяне печиво,

  • вишневий пиріг.

«Готую швидко, смачно і з душею, адже їжа — це не просто „поїсти“, а про турботу», — поділилася українка.

Вона зазначила, що не працює в одній сім’ї щодня, однак розглядає такий формат роботи як перспективний. За її словами, головна складність — встигнути приготувати велику кількість страв за обмежений час.

У ролику дівчина показала весь процес — від підготовки продуктів до готових страв. Її відео швидко набрало популярності в соцмережах: за кілька днів його переглянули майже 100 тисяч разів, а користувачі залишили багато коментарів і реакцій.

Нагадаємо, раніше біженка з України відверто розповіла, з чим зіткнулася у Німеччині. Вона шокувала Мережу історією про те, якими міфами та стереотипами досі керуються деякі громадяни в цій країні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
302
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie