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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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254
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2 хв

Українка за кордоном показала, що можна купити в магазині за годину роботи (фото)

Українка в Норвегії показала, що можна купити в супермаркеті за 220 крон — суму, яку вона назвала середньою зарплатою за годину роботи. На продукти довелося витратити більше.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Українка за кордоном показала, що можна купити в магазині за годину роботи (фото)

Продукти / © Unsplash

Українка в Норвегії, показала, скільки продуктів можна придбати в супермаркеті за суму, еквівалентну середній погодинній зарплаті. Для експерименту вона взяла 220 норвезьких крон (близько 1 082 грн) і вирушила до магазину одної з місцевих мереж.

Відео із закупами блогерка BELOCHKINA опублікувала в TikTok.

Вона вирішила перевірити, який продуктовий набір можна зібрати за одну годину роботи в Норвегії, та продемонструвала вартість кожного товару.

«220 крон — це середня годинна зарплата в Норвегії. Я хочу показати, що можна купити на ці гроші в магазині. Поїхали!» — пояснила авторка відео.

Для експерименту вона взяла 220 норвезьких крон і вирушила до магазину Фото скрін відео BELOCHKINA в TikTok

Для експерименту вона взяла 220 норвезьких крон і вирушила до магазину Фото скрін відео BELOCHKINA в TikTok

Скільки коштують продукти в Норвегії

Під час походу до супермаркету блогерка послідовно показувала товари та називала їхні ціни. До кошика потрапили сім найменувань:

  • чорниця — 39,90 крони;

  • яйця (12 штук) — 59,90 крони;

  • кефір — 31,40 крони;

  • сир Jarlsberg слайсами — 29,90 крони;

  • бекон — 25 крон;

  • молочний шоколад — 29,90 крони;

  • оливки в банці — 13,80 крони.

Загальна вартість покупок становила 229,80 крони. Це на 9,80 крони більше за суму, яку блогерка взяла за орієнтир для експерименту, — 220 крон.

Тож навіть без великого продуктового кошика їй не вдалося вкластися у визначену суму. Водночас закупи охопили різні категорії товарів — від яєць і молочних продуктів до ягід, бекону та солодощів.

Наприкінці відео українка запропонувала глядачам порівняти норвезькі ціни з українськими та запитала, які продукти можна придбати в супермаркеті в Україні за одну годину роботи.

Нагадаємо, ціни в Україні і долар готують сюрприз. Економісти ошелешили, чого очікувати у листопаді 2026. Тож українська економіка входить у листопад під знаком адаптації до складних передзимових умов.

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