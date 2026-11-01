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Українка за кордоном показала, що можна купити в магазині за годину роботи (фото)
Українка в Норвегії показала, що можна купити в супермаркеті за 220 крон — суму, яку вона назвала середньою зарплатою за годину роботи. На продукти довелося витратити більше.
Українка в Норвегії, показала, скільки продуктів можна придбати в супермаркеті за суму, еквівалентну середній погодинній зарплаті. Для експерименту вона взяла 220 норвезьких крон (близько 1 082 грн) і вирушила до магазину одної з місцевих мереж.
Відео із закупами блогерка BELOCHKINA опублікувала в TikTok.
Вона вирішила перевірити, який продуктовий набір можна зібрати за одну годину роботи в Норвегії, та продемонструвала вартість кожного товару.
«220 крон — це середня годинна зарплата в Норвегії. Я хочу показати, що можна купити на ці гроші в магазині. Поїхали!» — пояснила авторка відео.
Скільки коштують продукти в Норвегії
Під час походу до супермаркету блогерка послідовно показувала товари та називала їхні ціни. До кошика потрапили сім найменувань:
чорниця — 39,90 крони;
яйця (12 штук) — 59,90 крони;
кефір — 31,40 крони;
сир Jarlsberg слайсами — 29,90 крони;
бекон — 25 крон;
молочний шоколад — 29,90 крони;
оливки в банці — 13,80 крони.
Загальна вартість покупок становила 229,80 крони. Це на 9,80 крони більше за суму, яку блогерка взяла за орієнтир для експерименту, — 220 крон.
Тож навіть без великого продуктового кошика їй не вдалося вкластися у визначену суму. Водночас закупи охопили різні категорії товарів — від яєць і молочних продуктів до ягід, бекону та солодощів.
Наприкінці відео українка запропонувала глядачам порівняти норвезькі ціни з українськими та запитала, які продукти можна придбати в супермаркеті в Україні за одну годину роботи.
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