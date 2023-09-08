Українська відьма, яка передбачила смерть Пригожина, розповіла, коли помре Путін

Російський диктатор Володимир Путін має відповісти за свої злочини проти людства. Колишній ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин вже розпрощався з життям. За пів року до його смерті екстрасенска і відьма Марія Тиха напророкувала його смерть і розповіла, як помре Путін.

Прогноз вона дала в інтерв’ю телеканалу “Ми — Україна” ще 18 січня.

“Про Путіна я думаю, що смерть його буде пов'язана з болячкою, зі старістю. Я не думаю, що його приберуть. Ми цього чекали дуже довго, але вся надія на смерть і його старість. Це якась болячка. Я зв'язую це з його спиною, з його судинами. Буде ситуація, зв'язана зі здоров'ям, загострення”, — розповіла екстрасенска.

“Причому через якусь жінку — нервове перенапруження... До речі, коли випадає карта Імператриці — це карта матері, жінки, дружини. Але я завжди кажу, що для України це карта нашої рідної землі, “материнська карта”, — додала вона.

“А от Пригожина, думаю, приберуть. Така ж ситуація, яка була зі Стрємоусовим — те ж саме”, — зауважила відьма.

На питання про те, приберуть Пригожина в рамках “зміїного кубла” чи буде якийсь суд, вона відповіла, що це будуть “свої”: “Я не вірю в суд. Я вважаю, що суд — не гуманно в цьому випадку по відношенню до українців. Вони стільки всього наробили, стількох вбили”.

“У Пригожина карта Лиса падає — якась ситуація буде пов'язана з повітрям. Вважаю, що Пригожина приберуть військові, це буде в їх кодлі щось”, — резюмувала екстрасенска.

Смерть Пригожина в авіакатастрофі

Увечері 23 серпня з'явилася інформація, що у Тверській області РФ впав цивільний російський бізнес джет Embraer Legacy 600, номер RA-02795. Згодом стало відомо, що на борту серед пасажирів значився Євген Пригожин.

Слідчий комітет Росії 27 серпня офіційно підтвердив загибель очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Експертиза СК підтвердили особи всіх 10 загиблих під час аварії літака в Тверській області.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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