Артур Томашевський

У Лондоні відбулася одна з найбільших подій магічної індустрії, яка зібрала близько 200 представників і дилерів з різних країн світу. Саме там український ілюзіоніст Артур Томашевський з Magic Brothers, посів третє місце серед виробників ілюзій за версією компанії Murphy's Magic. Це найбільший у світі постачальник магічних товарів, фокусів, карт і навчальних матеріалів для ілюзіоністів.

Артур Томашевський представив на фестивалі власну ілюзію, яка отримала високу оцінку професійної спільноти. Створений ним номер увійшов до трійки найкращих серед учасників події.

Організатори також відзначили високий потенціал наших ілюзіоністів. Вже за рік Томашевські можуть представити Україну на міжнародному фестивалі Blackpool, одному з найвідоміших магічних форумів світу.

Окрім того, один із братів, Артур Томашевський, відомий ілюзіоніст та автор багатьох міжнародних проєктів. Його роботи неодноразово привертали увагу світової індустрії розваг. Зокрема, його трюки були представлені під час передпоказу фільму “Анабель” студії Warner Bros.

До слова, у 2021 році Артур Томашевський здобув перше місце на одному з професійних шоу. Сам виступ проходив у надзвичайно складних умовах, номер транслювали на великому екрані просто неба за температури –20°C.

Довідка. Брати Томашевські з Magic Brothers уже давно стали YouTube-сенсацією. Відео їхніх унікальних трюків набирають мільйони переглядів, а цього року ілюзіоністи кілька разів об’їхали Україну з масштабним шоу «ДИВОVISION», яке побачили глядачі в різних містах країни.