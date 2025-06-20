Українські імена, які дуже подобаються іноземцям: звучать для них мелодійно і ніжно

Які українські імена до вподоби іноземцям / © unsplash.com

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Перелік українських імен, які американці вважають дуже красивими і простими для вимови.

Жіночі імена

Олеся (Леся)

Милозвучне, коротке, навіть екзотичне ім’я, яке досить просто запам’ятати іноземцям. В них воно асоціюється з ніжністю та жіночністю.

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Меланія

Саме так звати нинішню першу леді країни, а тому ім’я для американців досить просте. Більше того, воно має міжнародний флер завдяки латинському кореню. Навіть для англомовного населення таке ім’я звучить дуже елегантно.

Мирослава

Сильне та красиве українське ім’я. Хоча у американців можуть виникати труднощі зі звуком “р”, проте саме ім’я їм зазвичай дуже подобається.

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Злата

Унікальне сучасне ім’я, яке водночас зрозуміле й для іноземців. Особливої привабливості йому додає значення “золота”, хоча американцям і потрібно його пояснювати.

Іванна

Воно має міжнародні корені, а тому досить просте для вимови (Joanna). Завдяки українському колориту Іванна для американців звучить дуже екзотично.

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Ярина

Нескладне для вимови, хоч знову ж таки має у собі звук “р”, та унікальне ім’я. Американцям воно надзвичайно подобається.

Софія

В українській мові воно дуже популярне, але це ім’я також є поширеним в усьому світі, а тому легко вимовляється як в Україні, так і в США.

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Соломія

Благородне і співуче ім’я, яке звучить для американців, наче музика. Його легко вимовляти англомовним.

Квітослава

Поетичне та образне ім’я. Хоча в Україні воно не дуже поширене, проте стає дедалі популярнішим. Може означати “славна як квітка”.

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Зоряна

Хоча ім’я містить звук ”р”, який для американців доволі складний у вимовлянні, воно асоціюється зі світлом, чим захоплює іноземців.

Чоловікі імена

Орест

Хоча це ім’я є доволі рідкісним, проте воно милозвучне. А ще має давньогрецькі корені, тому для іноземців не важке.

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Тарас

Сильне і коротке ім’я, яке легко запам’ятовувати і вимовляти. Воно не несе у собі негативних асоціацій.

Всеволод

Княже ім’я, яке означає “той, хто володіє всім світом”. Для американців воно цікаве, унікальне, але просте у звучанні.

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Богдан

Інтуїтивно зрозуміле для вимови ім’я, легке до запам’ятовування. Привабливе для американців через своє значення “даний Богом”.

Остап

Для американців воно має гарний ритм, а тому англомовним його не важко повторити. Коротке, без проблем запам’ятовується.

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Данило

Має міжнародний відповідник (Daniel), але звучить унікально завдяки українському колориту. Українська версія відрізняється більш м’яким звучанням.

Лука

Ім’я латинського походження, яке в Україні з року в рік стає дуже популярним. Звучить легко, а завдяки тому, що коротке, без проблем запам’ятовується американцями.

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Мстислав

Ще одне княже ім’я, яке несе у собі потужну енергетику. Американцям воно подобається через унікальність та український колорит.