Українські прізвища, які означають, що ви належите до роду литовських князів: перевірте своє

Як зрозуміти, що прізвище вказує на приналежність до литовського дворянства.

Всі українські родові імена мають своє сакральне значення, таємничу історію і несуть в собі неймовірну силу. Прізвища давалися нашим предкам за родом діяльності, місцем проживання, характером, навіть рисами обличчя. Є багато таких, які пов’язані з соціальним статусом і родовою приналежністю до певного прошарку населення. Розповідаємо, які прізвища вказують на те, що носій може належати до литовського дворянства.

Які прізвища вказують на те, що ви належите до литовського дворянства

Професор, доктор географічних наук і академік НАН вищої освіти Масляк Петро Олексійович дослідив родові імена своїх студентів. І визначив, що з-поміж них є такі прізвища, які вказують на приналежність до литовських князів.

Список українських князівських прізвищ:

Острозький;

Сапіга;

Сангушко;

Хоткевич;

Чернецькій;

Вишневецький;

Виговський;

Чорторийський;

Нимерович;

Заславський;

Косаківський;

Ружинський;

Любомирський;

Корецькій;

Лукомський.

На литовське походження вказують родові імена, що мають закінчення -йло (-айло, -ейло, -ійло, -ійло, -ойло, -уйло, -яйло). Напевно, вони є похідними від прізвищ литовської аристократії із закінченнями -ala, -aila, -ela, -ila, -yla. Наприклад, Нечитайло, Мазайло, Жмайло.

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