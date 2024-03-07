Ви належите до непереможного роду скіфів і сарматів, якщо прізвище звучить так

Українські прізвища, які вказують на скіфське й сарматське походження роду.
Є такі українські прізвища, які означають, що ваші предки були вихідцями з роду скіфів і сарматів. Розповідаємо, які родові імена вказують на те, що предки були прямими нащадками кочівників.
Які прізвища вказують на скіфське й сарматське походження
На своєму youtube-каналі доктор географічних наук, академік НАН вищої освіти Петро Масляк пояснив, що на скіфське й сарматське походження прізвища вказує закінчення "он". Це група таких родових імен:
- Завізіон.
- Демідіон.
- Аріон.
- Фоліон.
- Фаріон.
Є ще одна група українських прізвищ, як зазначає професор, які могли також мати це джерело походження. Це родові імена, що пов’язані зі словом "передраю", яке означає "скіф заморський":
- Передирій.
- Предрій.
- Пердрій.
- Передерій.
- Передерієнко.
- Передерійчук.
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