Ви належите до непереможного роду скіфів і сарматів, якщо прізвище звучить так

Є такі українські прізвища, які означають, що ваші предки були вихідцями з роду скіфів і сарматів. Розповідаємо, які родові імена вказують на те, що предки були прямими нащадками кочівників.

Які прізвища вказують на скіфське й сарматське походження

На своєму youtube-каналі доктор географічних наук, академік НАН вищої освіти Петро Масляк пояснив, що на скіфське й сарматське походження прізвища вказує закінчення "он". Це група таких родових імен:

Завізіон.

Демідіон.

Аріон.

Фоліон.

Фаріон.

Є ще одна група українських прізвищ, як зазначає професор, які могли також мати це джерело походження. Це родові імена, що пов’язані зі словом "передраю", яке означає "скіф заморський":

Передирій.

Предрій.

Пердрій.

Передерій.

Передерієнко.

Передерійчук.

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