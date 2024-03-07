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Ви належите до непереможного роду скіфів і сарматів, якщо прізвище звучить так

Ви належите до непереможного роду скіфів і сарматів, якщо прізвище звучить так

Які прізвища вказують на скіфське й сарматське походження / Фото: Freepik

Українські прізвища, які вказують на скіфське й сарматське походження роду.

Є такі українські прізвища, які означають, що ваші предки були вихідцями з роду скіфів і сарматів. Розповідаємо, які родові імена вказують на те, що предки були прямими нащадками кочівників.

Які прізвища вказують на скіфське й сарматське походження

На своєму youtube-каналі доктор географічних наук, академік НАН вищої освіти Петро Масляк пояснив, що на скіфське й сарматське походження прізвища вказує закінчення "он". Це група таких родових імен:

  • Завізіон.
  • Демідіон.
  • Аріон.
  • Фоліон.
  • Фаріон.

Є ще одна група українських прізвищ, як зазначає професор, які могли також мати це джерело походження. Це родові імена, що пов’язані зі словом "передраю", яке означає "скіф заморський":

  • Передирій.
  • Предрій.
  • Пердрій.
  • Передерій.
  • Передерієнко.
  • Передерійчук.

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