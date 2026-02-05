Українські вчені визначили найбільш стійкі до заморозків сорти яблунь: ось що потрібно садити

Сорти яблунь

Весняні приморозки традиційно вважаються однією з найбільших загроз для українських садів, тому з’ясування, які сорти яблунь витримають великі морози, турбують багатьох українських садівників.

Аналіз польових спостережень 2025 року допоміг науковцям точно визначити, які сорти яблунь найкраще справляються з холодом, а які вразливі до нього.

Які сорти яблунь найбільше страждають від приморозків

Дослідження підтвердили, що далеко не кожна популярна яблуня здатна витримати весняні температурні гойдалки. Найчутливішими до холодів виявилися такі популярні сорти як

Айдаред,

Аскольда,

Глостер,

Делічія,

Дміана,

Моді та Радогость.

Науковці зафіксували у цих дерев серйозні пошкодження, які напряму вплинули на результат сезону. А саме, пошкодження цвіту, мороз знищив від 9% до 13% квіток, що автоматично зменшило кількість потенційних плодів.

Понад половина врожаю виросла деформованою. На шкірці з’явилися шорсткі ділянки (опробковіння), що псує вигляд яблук.

Через переохолодження серцевина плодів розвивалася неправильно — у яблуках з’явилися порожні місця, де мали бути насінини.

Це означає, що вирощування цих сортів у регіонах, де часто бувають холодні весни, є ризикованим і може призвести до значних збитків.

Найбільш витривалі сорти: поради для вибору саджанців

Найкращу адаптацію до складних погодних умов виявила група сортів, які змогли дати багатий урожай попри різке похолодання. До списку найнадійніших яблунь увійшли:

Антонівка звичайна,

Голден Делішес,

Скіфське золото,

Слава переможцям,

Соломія,

Тодес та Чемпіон.

Ці сорти продемонстрували дивовижну стійкість за кількома показниками.

Дерева не скинули зав’язь і сформували повноцінний обсяг плодів.

Навіть після температурного стресу яблука виросли великими, мали правильну форму та яскраве, характерне для сорту забарвлення.

За висновками дослідників, саме ці варіанти є ідеальними для садівництва в тих областях, де весняні заморозки трапляються часто.

Вибір цих сортів допоможе садівникам мінімізувати ризики та отримувати стабільний результат щороку, незалежно від капризів природи.

Важливим відкриттям стало те, що яблуні в природних умовах демонструють значно вищий рівень виживання, ніж під час лабораторних експериментів зі штучним заморожуванням. Протягом усього сезону після весняного стресу дерева виявили високу здатність до відновлення. Це підтверджує, що природне середовище та адаптивні механізми рослин дозволяють їм ефективно долати наслідки негоди за умови правильного вибору сорту.