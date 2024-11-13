Українським водіям нагадали, що вони можуть отримати штраф за неправильне скло: кого це стосується

Більшість водіїв намагаються дотримуватися правильної поведінки на дорозі, забуваючи, що можна отримати штраф за стан власного транспортного засобу.

І серйозною несподіванкою для таких українців може стати той факт, що поліція випише їм штраф за неправильне скло автомобіля. В ПДР чітко прописано, що лобове скло повинно мати світлопропускну властивість не менше 75%, а інші — 70%. А дзеркальне тонування в принципі заборонене в Україні.

За перше порушення цих вимог можна отримати штраф у розмірі 340 гривень, а ось повторне порушення тягне за собою позбавлення водійських прав на термін від 3 до 6 місяців або арешт на 10 діб.

Юристи звертають увагу водіїв на те, що для притягнення до відповідальності поліція обов'язково повинна зафіксувати сам факт порушення, використовуючи спеціальний прилад тауметр, який вимірює світлопропускання.

Якщо відповідні заміри відсутні, то штраф виписувати поліція права не має. В такому разі ви зможете успішно оскаржити в суді будь-які спроби притягнути вас до відповідальності.

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