Українським водіям розповіли, в чому в жодному разі не можна зберігати пальне

Бензин та дизельне пальне не радять зберігати у пластиковій тарі та контейнерах, які для цього не призначені. Вони можуть розчинятися з часом під впливом хімічних речовин.

Також експерти стверджують, що бензин не можна зберігати у приміщеннях, де існує можливість іскри або є відкритий вогонь. Натомість, рекомендовано залишати пальне у спеціально призначених для цього металевих контейнерах чи каністрах, які відповідають всім вимогам безпеки.

Уникайте зберігання бензину під прямими сонячними променями і поблизу будь-яких джерел тепла. Найкраще підходять для цього сухі, темні, прохолодні та добре провітрювані приміщення.

Дизельне паливо і бензин заборонено залишати у морозильних камерах чи холодильниках, адже вони можуть вибухнути у процесі зберігання. Дуже важливо завжди дотримуватися всіх інструкцій виробника.

Щодо того, скільки часу може зберігатися бензин у каністрі, то тут експерти стверджують, що навіть пальне має свій термін придатності. Хоча не всі водії про це задумуються.

ДСТУ передбачає, що будь-яка марка бензину придатна протягом одного року з моменту виготовлення. Причина — наявність присадків, які додаються до пального.

Також термін зберігання бензину напряму залежить від умов його зберігання. Якщо ємність щільно закрита і в приміщенні підтримується оптимальна температура (+15-20 градусів) тоді він може залишатися придатним до використання протягом року. В бензобаку бензин зберігається не більше півроку. Після того як його колір змінився на темний, використання протипоказано.

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