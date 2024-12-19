Український "Нострадамус" передбачив важливі події 2025 року: що станеться

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Ясновидець Андрій Дуйко, якого називають "українським Нострадамусом", передбачив, що 2025 року своє покарання отримають підлі люди. Також у Росії почнеться початок падіння режиму Путіна.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

"Наступний рік покарає усіх тих, хто не мав поваги. Той, хто жив зневагою, ненавистю та брехнею. Ми станемо свідками ряду подій. Тут постраждає і керівництво нашої країни, і керівництво Росії. Зокрема лідер цієї держави. До кінця року на території Росії стануться жахливі події. Всі розуміють, що падіння РФ неминуче, сама Росія тримається на вигаданих ідеях та лозунгах. Ми побачимо шаленні конфлікти у Росії. І це буде початком чотирічного падіння режиму Путіна", - сказав він.

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