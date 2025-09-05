ТСН у соціальних мережах

Українці з цими прізвищами мали нелегку долю: 8 родових імен, які символізують страждання

Мовознавець назвав 8 українських прізвищ, які свідчать про нелегку долю та стали символами втрат і страждань.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Українка

Українка / © pexels.com

Деякі українські прізвища — це не просто родові імена, а справжні історії про важку долю та страждання предків. Мовознавець Юліан Редько назвав рідкісні українські прізвища, які символізують страждання, злидні та самотність.

Про це йдеться у дослідженні мовознавця «Сучасні українські прізвища».

Українські прізвища, що свідчили про страждання та втрати

  • Самотній — нині це прізвище зникло, однак у минулому ним називали тих, хто залишався без родини чи близьких.

  • Вдовий, Вдовійчук — надзвичайно рідкісні родові імена, якими називали людей, що втратили коханих. Сьогодні їх мають лише п’ятеро українців.

  • Безрідний — носіїв цього прізвища зараз 168. Воно походить від сиріт або тих, хто рано втратив рідних.

  • Голодний — 250 людей в Україні досі мають це прізвище. Так називали тих, хто жив у злиднях і не мав достатньо їжі.

  • Бідний — нині його носять 722 українці. Давалося тим, хто постійно стикався з фінансовими труднощами.

  • Нещасний — лише 11 представників. Це ім’я закріплювалося за тими, хто пережив трагедію та втрату близьких.

  • Покинутий — нині зникле прізвище. Ймовірно, воно належало сиротам чи людям, залишеним напризволяще.

Інші рідкісні та символічні українські прізвища

Ці прізвища також пов’язують із важкою долею предків:

  • Гаргула — 27 носіїв.

  • Горбун — 174.

  • Гузій — 1833.

  • Гулак — 2195.

  • Закусило — 1115.

  • Кіхтяк — 57.

  • Лимарь — 797.

  • Магура — 259.

  • Лось — 4581.

  • Нагорна — 8171.

  • Могила — 2273.

  • Онацький — 542.

  • Лихач — 844.

  • Пугач — 8695.

  • Пугаченко — 291.

  • Балейко — 96.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про унікальні українські прізвища, які вже майже зникли. До речі, дізнатися, наскільки рідкісне ваше прізвище, можна за допомогою безкоштовного онлайн-сервісу «Рідні».

