Українці з цими прізвищами мали нелегку долю: 8 родових імен, які символізують страждання

Деякі українські прізвища — це не просто родові імена, а справжні історії про важку долю та страждання предків. Мовознавець Юліан Редько назвав рідкісні українські прізвища, які символізують страждання, злидні та самотність.

Про це йдеться у дослідженні мовознавця «Сучасні українські прізвища».

Українські прізвища, що свідчили про страждання та втрати

Самотній — нині це прізвище зникло, однак у минулому ним називали тих, хто залишався без родини чи близьких.

Вдовий, Вдовійчук — надзвичайно рідкісні родові імена, якими називали людей, що втратили коханих. Сьогодні їх мають лише п’ятеро українців.

Безрідний — носіїв цього прізвища зараз 168. Воно походить від сиріт або тих, хто рано втратив рідних.

Голодний — 250 людей в Україні досі мають це прізвище. Так називали тих, хто жив у злиднях і не мав достатньо їжі.

Бідний — нині його носять 722 українці. Давалося тим, хто постійно стикався з фінансовими труднощами.

Нещасний — лише 11 представників. Це ім’я закріплювалося за тими, хто пережив трагедію та втрату близьких.

Покинутий — нині зникле прізвище. Ймовірно, воно належало сиротам чи людям, залишеним напризволяще.

Інші рідкісні та символічні українські прізвища

Ці прізвища також пов’язують із важкою долею предків:

Гаргула — 27 носіїв.

Горбун — 174.

Гузій — 1833.

Гулак — 2195.

Закусило — 1115.

Кіхтяк — 57.

Лимарь — 797.

Магура — 259.

Лось — 4581.

Нагорна — 8171.

Могила — 2273.

Онацький — 542.

Лихач — 844.

Пугач — 8695.

Пугаченко — 291.

Балейко — 96.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про унікальні українські прізвища, які вже майже зникли. До речі, дізнатися, наскільки рідкісне ваше прізвище, можна за допомогою безкоштовного онлайн-сервісу «Рідні».