- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 1776
- Час на прочитання
- 2 хв
Українці з цими прізвищами мали нелегку долю: 8 родових імен, які символізують страждання
Мовознавець назвав 8 українських прізвищ, які свідчать про нелегку долю та стали символами втрат і страждань.
Деякі українські прізвища — це не просто родові імена, а справжні історії про важку долю та страждання предків. Мовознавець Юліан Редько назвав рідкісні українські прізвища, які символізують страждання, злидні та самотність.
Про це йдеться у дослідженні мовознавця «Сучасні українські прізвища».
Українські прізвища, що свідчили про страждання та втрати
Самотній — нині це прізвище зникло, однак у минулому ним називали тих, хто залишався без родини чи близьких.
Вдовий, Вдовійчук — надзвичайно рідкісні родові імена, якими називали людей, що втратили коханих. Сьогодні їх мають лише п’ятеро українців.
Безрідний — носіїв цього прізвища зараз 168. Воно походить від сиріт або тих, хто рано втратив рідних.
Голодний — 250 людей в Україні досі мають це прізвище. Так називали тих, хто жив у злиднях і не мав достатньо їжі.
Бідний — нині його носять 722 українці. Давалося тим, хто постійно стикався з фінансовими труднощами.
Нещасний — лише 11 представників. Це ім’я закріплювалося за тими, хто пережив трагедію та втрату близьких.
Покинутий — нині зникле прізвище. Ймовірно, воно належало сиротам чи людям, залишеним напризволяще.
Інші рідкісні та символічні українські прізвища
Ці прізвища також пов’язують із важкою долею предків:
Гаргула — 27 носіїв.
Горбун — 174.
Гузій — 1833.
Гулак — 2195.
Закусило — 1115.
Кіхтяк — 57.
Лимарь — 797.
Магура — 259.
Лось — 4581.
Нагорна — 8171.
Могила — 2273.
Онацький — 542.
Лихач — 844.
Пугач — 8695.
Пугаченко — 291.
Балейко — 96.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про унікальні українські прізвища, які вже майже зникли. До речі, дізнатися, наскільки рідкісне ваше прізвище, можна за допомогою безкоштовного онлайн-сервісу «Рідні».