Чи потрібно платити за розподіл газу, якщо ви ним не користуєтесь / © pexels.com

Реклама

Така ситуація виникає, зокрема, коли люди тимчасово переїхали, виїхали за кордон або просто не вмикають газові прилади протягом тривалого часу.

Чому доводиться платити навіть за відсутності споживання та чи можна відмовитися від таких нарахувань, пояснили в «Газмережах».

Реклама

Чи потрібно платити за газ, якщо ним не користуєшся

Якщо у квартирі чи будинку не споживають газ, це ще не означає, що за його розподіл можна не платити. Поки помешкання підключене до газорозподільної мережі, а договір із оператором ГРМ залишається чинним, нарахування продовжуються.

Реклама

Тому власник квартири, який кілька місяців не вмикав газову плиту або котел, усе одно може отримувати щомісячні рахунки.

Не змінює ситуацію й тимчасове припинення газопостачання або опломбування обладнання. Такі заходи самі собою не припиняють дію договору з оператором.

Пояснення просте: газорозподільна компанія продовжує утримувати мережу в технічній готовності, щоб за потреби споживач міг отримувати газ.

Як розраховують плату за розподіл газу

Сума за доставку газу залежить від обсягів споживання за попередній газовий рік. Його рахують від 1 жовтня до 30 вересня.

Реклама

Якщо людина використала мало газу або взагалі не користувалася ним, під час розрахунку враховують мінімальну річну замовлену потужність. Її розмір залежить від того, для яких потреб у помешканні використовують газ:

39 куб. м на рік — якщо газ потрібен лише для приготування їжі;

126 куб. м на рік — якщо ним користуються для приготування їжі та підігріву води;

314 куб. м на рік — якщо газ використовують також для опалення.

Річну суму за розподіл ділять на 12 місяців. Саме тому платіжки надходять регулярно, навіть коли лічильник протягом тривалого часу не показує жодного споживання.

Як припинити платити за доставку газу

Якщо власник житла вирішив остаточно відмовитися від газу, просто перестати ним користуватися недостатньо. Потрібно офіційно припинити дію договору з оператором газорозподільної мережі.

Для цього слід звернутися до Центру обслуговування клієнтів своєї філії «Газмережі» та подати заяву про розірвання договору.

Реклама

Зазвичай процедура передбачає кілька кроків:

Звернутися до оператора ГРМ і уточнити умови припинення договору. Подати заяву про розірвання договору розподілу природного газу. Узгодити дату та технічні умови відключення помешкання від газової мережі. Провести необхідні роботи з фізичного від’єднання об’єкта. Після завершення процедури та офіційного припинення договору нарахування за розподіл газу мають зупинитися.

Варто також врахувати, що оплата за місяць розірвання договору може нараховуватися за весь календарний місяць.

Чи вигідно повністю відключати газ

Перед тим як відмовлятися від газопостачання, варто зважити всі витрати. Якщо власник планує згодом повернутися до помешкання і знову користуватися газовою плитою чи опаленням, відключення може обійтися дорожче, ніж регулярна оплата за розподіл.

Адже після фізичного від’єднання для відновлення газопостачання доведеться проходити процедуру повторного підключення та оплачувати відповідні роботи.

Тому тим, хто лише тимчасово не проживає у квартирі чи будинку, варто спочатку порахувати можливі витрати й проконсультуватися з оператором ГРМ.

Ще один момент, про який не слід забувати: навіть за нульового споживання потрібно вчасно передавати показання лічильника. Якщо цифри не змінюються, їх усе одно варто повідомляти оператору, щоб уникнути непорозумінь із нарахуваннями.

FAQ

Чи потрібно платити за доставку газу, якщо ним не користуєшся?

Так, якщо помешкання залишається підключеним до газорозподільної мережі, а договір із оператором ГРМ продовжує діяти. Навіть якщо власник не користується газовою плитою чи котлом, плату за розподіл нараховують. Тимчасова відсутність мешканців або перекритий газ не скасовують цієї вимоги.

Як не платити за розподіл газу, якщо він більше не потрібен?

Потрібно звернутися до регіональної філії «Газмережі», написати заяву про розірвання договору та узгодити фізичне відключення помешкання від мережі. Коли необхідні процедури завершені, а договір офіційно припинений, нарахування за розподіл газу зупиняються.

Новини партнерів

Новини партнерів