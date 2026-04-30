Українцям порадили вже зараз готуватися до наступної зими: що потрібно зробити

Як готуватися до опалювального сезону

Експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев проаналізував перспективи майбутнього опалювального сезону та надав конкретні рекомендації щодо того, як звичайній українській родині максимально ефективно підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням і теплом.

Основний акцент цьогорічної підготовки зміщується з пошуку альтернативної генерації на максимальне збереження наявних ресурсів та створення автономних запасів енергії всередині кожного домогосподарства.

Пастка сонячної енергетики та реалії зими

Однією з найобговорюваніших тем серед власників приватних будинків залишається встановлення сонячних панелей. Проте Геннадій Рябцев застерігає від надмірних сподівань на цей метод саме в зимовий період. Експерт пояснює, що через короткий світловий день і постійну хмарність ефективність сонячних станцій у грудні та січні падає до критичних показників — приблизно 2-5 відсотків від їхньої номінальної потужності.

Такої кількості електрики не вистачить навіть для базових потреб опалювального котла, тому сонячна енергія взимку може слугувати лише приємним додатком, але в жодному разі не фундаментом енергетичної безпеки родини.

Ставка на накопичення: чому акумулятори важливіші за генератори

Замість того, щоб намагатися виробити енергію самостійно, фахівці радять зосередити фінансові ресурси на створенні систем накопичення. Найбільш раціональним вибором для сучасних реалій є поєднання потужного інвертора та літій-залізо-фосфатних акумуляторів. Головна перевага такої системи полягає в її здатності надзвичайно швидко поповнювати заряд у ті короткі проміжки часу, коли в мережі з’являється напруга. Це дозволяє забезпечити безперебійну роботу інтернету, освітлення і насосів опалення протягом 10-12 годин, що критично важливо під час затяжних блекаутів.

Для мешканців багатоквартирних будинків ситуація ускладнюється роботою індивідуальних теплових пунктів. Експерти звертають увагу на те, що навіть за умови подання теплоносія містом мешканці верхніх поверхів можуть залишитися з холодними батареями, якщо насоси в підвалі не матимуть резервного живлення. Саме тому ОСББ мають пріоритетно забезпечити енергонезалежність загальнобудинкових систем, оскільки використання генераторів на балконах квартир залишається суворо забороненим через високий ризик пожеж та отруєння чадним газом.

Енергоефективність як запорука тепла в оселі

Паралельно з вирішенням питань електропостачання кожна родина має подбати про мінімізацію втрат тепла. Енергоменеджери зазначають, що найдешевша енергія — це та, яку вдалося зберегти. Підготовка має починатися з ревізії віконних конструкцій, заміни зношених ущільнювачів та регулювання фурнітури, адже навіть непомітні протяги здатні суттєво знизити температуру в приміщенні за лічені години. Також дієвим методом є встановлення фольгованих тепловідбивних екранів за радіаторами опалення, що дозволяє спрямовувати тепловий потік усередину кімнати, замість того, щоб витрачати його на прогрівання зовнішніх бетонних стін.

Окрему увагу варто приділити стану комунікацій у місцях загального користування. Ізоляція труб гарячого водопостачання у підвалах і на горищах дозволяє суттєво знизити температурні втрати на шляху до квартир. Такі кроки потребують мінімальних вкладень, а в комплексі з іншими заходами вони здатні створити надійний бар’єр проти холоду.

Побутова автономність і стратегічні запаси

Завершальним етапом підготовки є формування домашнього резерву для виживання в умовах повної автономності. Експерти радять не відкладати на потім закупівлю повербанків, ліхтариків та елементів живлення, доки на ринку спостерігається відносне затишшя.

Окрім цього, необхідно мати запас питної та технічної води, а також сублімованих продуктів харчування, яких вистачить щонайменше на 3 доби. Для тих, хто користується винятково електричними плитами, обов’язковим атрибутом безпеки стає туристичний газовий пальник, проте його експлуатація вимагає максимальної обережності та суворого дотримання правил поводження з газовими балонами в житлових приміщеннях.

Головне правило залишається незмінним — поєднання енергоефективності, сучасних систем накопичення енергії та побутової обачності є єдиним дієвим планом захисту для кожної української сім’ї.

