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Україну 10 лютого накрила магнітна буря: яка її потужність

Україну 10 лютого накрила магнітна буря: яка її потужність

Магнітна буря 10 лютого. / Фото: ТСН.ua

Сьогодні індекс Kp досягнув рівня 5.

У понеділок, 10 лютого, очікується підвищена геомагнітна активність. Індекс Kp досягнув рівня 5. Це відповідає сильній магнітній бурі (G1).

Про це повідомляє meteoagent, який моніторить сонячну активність і коливання магнітного поля Землі.

Зауважимо, що останні кілька днів, 7-9 лютого, був середній рівень сонячної активності з К-індексом 4. Востаннє геомагнітна активність з рівнем Кр5 була 6 лютого.

Магнітна буря 10 лютого. / ©
Магнітна буря 10 лютого.

Аби зменшити вплив магнітної бурі варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

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