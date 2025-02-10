Україну 10 лютого накрила магнітна буря: яка її потужність

У понеділок, 10 лютого, очікується підвищена геомагнітна активність. Індекс Kp досягнув рівня 5. Це відповідає сильній магнітній бурі (G1).

Про це повідомляє meteoagent, який моніторить сонячну активність і коливання магнітного поля Землі.

Зауважимо, що останні кілька днів, 7-9 лютого, був середній рівень сонячної активності з К-індексом 4. Востаннє геомагнітна активність з рівнем Кр5 була 6 лютого.

Магнітна буря 10 лютого.

Аби зменшити вплив магнітної бурі варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

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