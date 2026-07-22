Україну 22 липня накрила сильна магнітна буря: як себе вберегти

Магнітна буря.

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У середу, 22 травня, триває очікується потужна магнітна буря. Вона підвищилася до К-індексу 5,3 — це червоний рівень.

Про це повідомляють meteoagent і Британська геологічна служба.

Напередодні високошвидкісний потік сонячного вітру почав посилювати сонячний вітер. Водночас зростають швидкість та напруженість магнітного поля.

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За даними науковців, ймовірні періоди активних геомагнітних умов із ймовірністю періодів STORM G1.

Магнітна буря 22 липня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря — хто у зоні ризику

Магнітні бурі — це тимчасові збурення магнітного поля Землі, які виникають через активність Сонця. У зоні ризику люди, які мають серцево-судинні захворювання, схильність до мігреней та головного болю, порушення сну, підвищену тривожність.

Щоб легше пережити дні магнітних бур, фахівці радять:

дотримуватися режиму сну;

пити достатньо води;

уникати надмірних фізичних навантажень;

більше гуляти на свіжому повітрі;

обмежити алкоголь, надлишок кофеїну та важку їжу;

контролювати артеріальний тиск.

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