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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1302
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Україну 22 липня накрила сильна магнітна буря: як себе вберегти

Більшість людей не відчувають впливу магнітних бур, однак деякі можуть мати погіршення самопочуття у періоди сильної сонячної активності.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря.

Магнітна буря.

У середу, 22 травня, триває очікується потужна магнітна буря. Вона підвищилася до К-індексу 5,3 — це червоний рівень.

Про це повідомляють meteoagent і Британська геологічна служба.

Напередодні високошвидкісний потік сонячного вітру почав посилювати сонячний вітер. Водночас зростають швидкість та напруженість магнітного поля.

За даними науковців, ймовірні періоди активних геомагнітних умов із ймовірністю періодів STORM G1.

Магнітна буря 22 липня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 22 липня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря — хто у зоні ризику

Магнітні бурі — це тимчасові збурення магнітного поля Землі, які виникають через активність Сонця. У зоні ризику люди, які мають серцево-судинні захворювання, схильність до мігреней та головного болю, порушення сну, підвищену тривожність.

Щоб легше пережити дні магнітних бур, фахівці радять:

  • дотримуватися режиму сну;

  • пити достатньо води;

  • уникати надмірних фізичних навантажень;

  • більше гуляти на свіжому повітрі;

  • обмежити алкоголь, надлишок кофеїну та важку їжу;

  • контролювати артеріальний тиск.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1302
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