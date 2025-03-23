Україну 23 березня накрила потужна магнітна буря: як себе вберегти

У неділю, 23 березня, фахівців прогнозують високу сонячну активність. Саме тому магнітна буря цього дня буде знову потужною.

Про це стало відомо з інформації на порталі meteoagent, що моніторить активність Сонця.

Вже тривалий час - понад десять днів - магнітна буря не опускається нижче червоно рівня. Сьогодні її К-індекс 7. Це дуже сильна буря - з огляду на те, що їх класифікують від показника 2 до 9. Зауважимо: що вищий індекс, сильніша буря, її наслідки та вплив на людей і техніку.

Магнітна буря 23 березня. Фото: meteoagent.

Наголосимо, що може змінитися, бо дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Під час сильних магнітних бур люди можуть мати погане самопочуття: виникає головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, літні люди, вагітні та ті, хто має хронічні захворювання.

Втім, медики радять не панікувати, бо вплив геомагнітних збурень можна послабити. Зокрема, для цього треба гарно спати, не вживати алкоголь, надати перевагу поживній та корисній їжі.

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