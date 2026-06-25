Україну 25 червня накрила потужна магнітна буря: як себе вберегти

Магнітна буря. / © Associated Press

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У четвер, 25 червня, очікується сильна магнітна буря. Вона досягнула червоного рівня — К-індекс 5.

Про це свідчать дані Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру почала зростати протягом останніх 24 годин через початок періодичного потоку південної корональної діри. Подальші активні інтервали можливі на перший та другий день перед переходом до наступного потоку від корональної діри.

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Магнітна буря. Фото: Мeteoagent.

Геомагнітна буря — це збурення магнітосфери Землі. Воно відбувається під впливом різкої зміни швидкості сонячного вітру, що досягає нашої планети.

Магнітні бурі здатні впливати на організм. Під час потужних збурень червоного рівня у більшості людей може виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

Аби зменшити вплив магнітних бур, варто пити більше трав’яного та зеленого чаю, відмовитися від кави та алкоголю, більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі, нормалізуйте сон.

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