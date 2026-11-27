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Україну 28 листопада накрила потужна магнітна буря: що відомо
Геомагнітна обстановка посилилася через потік сонячного вітру з корональної діри.
У п’ятницю, 27 листопада, очікується потужна магнітна буря. Фахівці фіксують високу активність Сонця. Це К-індекс 5 — червоний рівень.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
За даними науковців, потік швидкого сонячного вітру з корональної діри може посилити геомагнітну активність протягом перших двох прогнозованих періодів. У цей час можливі періоди підвищеної активності та слабка магнітна буря рівня G1.
Найчастіше про погіршення самопочуття під час періодів повідомляють метеочутливі люди, люди з порушеннями сну, підвищеною втомлюваністю або серцево-судинними захворюваннями, вагітні. У них можуть виникати головний біль, слабкість, сонливість, дратівливість чи проблеми зі сном.
Щоб легше пережити дні магнітних бур, фахівці радять:
дотримуватися режиму сну;
пити достатньо води;
уникати надмірних фізичних навантажень;
більше гуляти на свіжому повітрі;
обмежити алкоголь, надлишок кофеїну та важку їжу;
контролювати артеріальний тиск.