Магнітна буря. / © Associated Press

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У п’ятницю, 27 листопада, очікується потужна магнітна буря. Фахівці фіксують високу активність Сонця. Це К-індекс 5 — червоний рівень.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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За даними науковців, потік швидкого сонячного вітру з корональної діри може посилити геомагнітну активність протягом перших двох прогнозованих періодів. У цей час можливі періоди підвищеної активності та слабка магнітна буря рівня G1.

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Магнітна буря 28 листопада. ФОТО: Мeteoagent.

Найчастіше про погіршення самопочуття під час періодів повідомляють метеочутливі люди, люди з порушеннями сну, підвищеною втомлюваністю або серцево-судинними захворюваннями, вагітні. У них можуть виникати головний біль, слабкість, сонливість, дратівливість чи проблеми зі сном.

Щоб легше пережити дні магнітних бур, фахівці радять:

дотримуватися режиму сну;

пити достатньо води;

уникати надмірних фізичних навантажень;

більше гуляти на свіжому повітрі;

обмежити алкоголь, надлишок кофеїну та важку їжу;

контролювати артеріальний тиск.

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