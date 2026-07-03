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ТСН у соціальних мережах

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Різне
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Україну 3 липня накрила потужна магнітна буря: що відомо

Потужні магнітні бурі здатні впливати на організм.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря.

Магнітна буря. / © ТСН.ua

У п’ятницю, 3 липня, знову очікується потужна магнітна буря. Фахівці фіксують сильну активність сонця — це К-індекс 5,7 — червоний рівень.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Викид корональної маси, який спостерігався пізно увечері 30 червня, прийшов зранку 3 липня. За даними науковців, очікуються активні умови з ймовірністю періодів STORM G2.

Магнітні буря 3 липня. Фото: meteoagent.

Магнітні буря 3 липня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на організм. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу. У ці дні можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

Щоб зменшити вплив магнітних бур, слід нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
4
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