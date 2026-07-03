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Україну 3 липня накрила потужна магнітна буря: що відомо
Потужні магнітні бурі здатні впливати на організм.
У п’ятницю, 3 липня, знову очікується потужна магнітна буря. Фахівці фіксують сильну активність сонця — це К-індекс 5,7 — червоний рівень.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Викид корональної маси, який спостерігався пізно увечері 30 червня, прийшов зранку 3 липня. За даними науковців, очікуються активні умови з ймовірністю періодів STORM G2.
Магнітні бурі здатні впливати на організм. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу. У ці дні можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.
Щоб зменшити вплив магнітних бур, слід нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.