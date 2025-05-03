- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 605
- Час на прочитання
- 1 хв
Україну 3 травня накрила потужна магнітна буря: як уберегти себе
Через магнітні бурі у людей може погіршуватися самопочуття.
У суботу, 3 травня, буде висока сонячна активність та потужна магнітна буря. Йдеться про червоний рівень небезпеки та К-індекс 5.
Про це повідомляє meteoagent , який аналізує спалахи на Сонці.
Зауважимо, що останні чотири дні - від 30 квітня сонячна активність збільшилася та сягнула знову червоних позначок.
За прогнозом науковців British Geological Survey Geomagnetism, ще одна повторювана корональна діра стає геоефективною та посилює геомагнітну активність. Через це починаючи від 2 травня та протягом 3, 4 Землю накриє потужна магнітна буря рівня STORM G1. Експерти прогнозують затяжний геомагнітний шторм.
Через магнітні бурі у людей може погіршуватися самопочуття. Зокрема, погіршення здоров’я відчувають метеозалежні, літні та мають хронічні хвороби. Вони скаржаться на підвищений АТ, мігрені, запаморочення та зниження працездатності.
У період магнітних бур медики радять уникати стресових факторів, обмежити фізичні навантаження, дотримуватися режиму сну та здорового харчування.