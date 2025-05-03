Україну 3 травня накрила потужна магнітна буря: як уберегти себе

Магнітна буря. / © Credits

Реклама

У суботу, 3 травня, буде висока сонячна активність та потужна магнітна буря. Йдеться про червоний рівень небезпеки та К-індекс 5.

Про це повідомляє meteoagent , який аналізує спалахи на Сонці.

Зауважимо, що останні чотири дні - від 30 квітня сонячна активність збільшилася та сягнула знову червоних позначок.

Реклама

Магнітна буря 3 травня. Фото: meteoagent

За прогнозом науковців British Geological Survey Geomagnetism, ще одна повторювана корональна діра стає геоефективною та посилює геомагнітну активність. Через це починаючи від 2 травня та протягом 3, 4 Землю накриє потужна магнітна буря рівня STORM G1. Експерти прогнозують затяжний геомагнітний шторм.

Через магнітні бурі у людей може погіршуватися самопочуття. Зокрема, погіршення здоров’я відчувають метеозалежні, літні та мають хронічні хвороби. Вони скаржаться на підвищений АТ, мігрені, запаморочення та зниження працездатності.

У період магнітних бур медики радять уникати стресових факторів, обмежити фізичні навантаження, дотримуватися режиму сну та здорового харчування.