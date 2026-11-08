Україну 8 листопада накрила потужна магнітна буря: що відомо

Магнітна буря / © ТСН.ua

Реклама

У неділю, 8 листопада, знову очікується потужна магнітна буря. Фахівці фіксують високу активність Сонця. Це К-індекс 5 — червоний рівень.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Реклама

За даними науковців, у найближчий період на Землю почне впливати потік сонячного вітру з корональної діри на Сонці. Через це швидкість сонячного вітру зростатиме та залишатиметься підвищеною протягом наступного прогнозованого періоду. Згодом вплив корональної діри поступово слабшатиме.

Реклама

Магнітні буря 8 липня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на організм. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу. У ці дні можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

Щоб зменшити вплив магнітних бур, слід нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

Новини партнерів

Новини партнерів