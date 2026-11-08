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Україну 8 листопада накрила потужна магнітна буря: що відомо
На Землю насувається потік швидкого сонячного вітру з корональної діри, який може посилити геомагнітну активність найближчим часом.
У неділю, 8 листопада, знову очікується потужна магнітна буря. Фахівці фіксують високу активність Сонця. Це К-індекс 5 — червоний рівень.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
За даними науковців, у найближчий період на Землю почне впливати потік сонячного вітру з корональної діри на Сонці. Через це швидкість сонячного вітру зростатиме та залишатиметься підвищеною протягом наступного прогнозованого періоду. Згодом вплив корональної діри поступово слабшатиме.
Магнітні бурі здатні впливати на організм. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу. У ці дні можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.
Щоб зменшити вплив магнітних бур, слід нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.