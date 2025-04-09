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Україну 9 квітня накрила потужна магнітна буря: як уберегти себе
Через магнітні бурі у людей може погіршуватися самопочуття.
У середу, 9 квітня, буде висока сонячна активність та потужна магнітна буря. Йдеться про червоний рівень небезпеки та К-індекс 7.
Про це повідомляє meteoagent , який аналізує спалахи на Сонці.
Незважаючи на попередні прогнози фахівців, що активність Сонця знизиться, цього не сталося. Як наслідок, з 2 квітня магнітні бурі сильні і не опускалися нижче за червоний рівень.
Через магнітні бурі у людей може погіршуватися самопочуття. Зокрема, найбільше впливають метеозалежні, літні та мають хронічні хвороби. Вони скаржаться на підвищений АТ, мігрені, запаморочення та зниження працездатності.
У період магнітних бур медики радять уникати стресових факторів, обмежити фізичні навантаження, дотримуватися режиму сну та здорового харчування.