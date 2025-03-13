Україну накрила потужна магнітна буря 13 березня: як себе вберегти

У четвер, 13 березня, Україні накрила магнітна буря сильної потужності. Рівень сонячної активності з К-індексом 6 - червоний.

Про це стало відомо з інформації на порталі meteoagent, що моніторить активність Сонця.

Зауважимо, що підвищена геомагнітна активність - червоного рівня - спостерігається від 8 березня. Попри погрози фахівці, що вона може послабшати. відчутного зниження досі не було.

Магнітна буря 13 березня.

Фахівці нагадують, що магнітні бурі впливають на самопочуття та емоційний стан. У людей може виникати головний біль, аритмія, з'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон. Важливо у такі дні відмовитись від стимуляторів - на кшталт кави, гарно харчуватися, більше рухатися і стати достатню кількість часу.

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