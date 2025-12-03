Україну накриють сильні магнітні бурі: коли очікувати сплески

Магнітні бурі / © ТСН.ua

Реклама

На початку грудня очікується підвищена геомагнітна активність, яка може вплинути як на самопочуття людей, так і на роботу техніки. Найсильніші збурення прогнозують у середині тижня. Особливо уважними варто бути метеочутливим та людям із хронічними захворюваннями.

Про це пише «РБК-Україна».

За даними космічних спостережень, у період з 1 по 5 грудня можливі як помірні, так і сильні геомагнітні коливання.

Реклама

1 грудня, понеділок — помірна активність, Kp-4

2 грудня, вівторок — активність зростатиме, до вечора очікується Kp-5

3 грудня, середа — магнітна буря рівня G1 (Kp 5–6)

4 грудня, четвер — буря рівня G1, найбільш відчутна для метеочутливих

5 грудня, п’ятниця — зниження до помірної активності

Геомагнітна буря виникає через потужний потік заряджених частинок із Сонця, які взаємодіють із магнітосферою Землі. Це викликає збурення, що можуть відображатися на самопочутті та роботі технологій.

Рівень активності вимірюють за шкалою Kp:

Kp 3–4 — помірна активність, можливий легкий дискомфорт

Kp 5–7 — сильні збурення, що впливають на техніку та організм

Під час сильних геомагнітних коливань можливі перебої у роботі GPS та супутникових систем, а також, збої у радіозв’язку та навігації чи коливання напруги в електромережах.

А ось, для людей навіть помірна активність може спричинити:

Реклама

головний біль та мігрень

запаморочення

сонливість

втому та зниження концентрації

перепади настрою

Медики радять у такі дні більше відпочивати, уникати стресів, пити достатньо води та не перенавантажуватися фізично.

Нагадаємо, синоптики прогнозують аномально теплий початок грудня в Україні. Перші дні зими будуть переважно теплими: вдень температура коливатиметься від +4 до +7 градусів, а вночі очікуються невеликі приморозки.

На півдні термометри можуть показувати до +12 градусів. З 5 грудня на півночі та сході очікується похолодання до -7 градусів, а на заході залишатиметься тепло, до +7 градусів. Погода буде змінною протягом усього тижня.