Україну накрила дуже потужна магнітна буря: хто опинився у небезпеці

Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 28 вересня, активність Сонця буде дуже високою. Магнітна буря відповідатиме К-індексу 8 - це з дев’яти можливих.

Про це повідомив ресурс meteoagent, а також свідчать дані Британської геологічної служби.

Посилення геомагнітної активності пов'язане із затяжним впливом повільного коронального викиду маси, що стався 24 вересня, у поєднанні із залишковим впливом корональної діри. Наразі надійшов високошвидкісний потік, який, як очікується, залишатиметься геоефективним протягом наступних кількох днів.

За оцінками вчених, ризик сильних коливань збережеться також 3 і 4 жовтня, хоча ймовірність бур рівня G2 поступово знизиться.

Магнітна буря 2 жовтня. Фото: meteoagent

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Особливо схильні - метеозалежні, літні, гіпертоніки та люди з хронічними захворюваннями.

Під час магнітних бур в організмі можуть відбуватися зміни в кровообігу, порушується робота вегетативної нервової системи. Саме тому може виникати головний біль, знижується настрій, з’являється відчуття загальної слабкості. У людей із серцево-судинними захворюваннями може підвищуватися ризик аритмії та стрибки артеріального тиску.

