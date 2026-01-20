- Дата публікації
Україну накрила потужна магнітна буря 20 січня: з якою силою штормитиме
Магнітна буря надзвичайно потужна.
У вівторок, 20 січня, активність Сонця дуже потужна. Очікується магнітна буря червоного рівня. Вона відповідає К-індексові 7,7 - з дев’яти можливих.
Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.
На вихідних швидкість сонячного вітру підвищилася через зв'язок з високошвидкісним потоком у корональній дірі.
Ввечері 18 січня спостерігався тривалий сонячний спалах потужністю X1.9 та пов'язаний з ним корональний викид маси. В результаті відбулося значне підвищення рівня геомагнітної активності з домінуванням умов STORM G3. За даними науковців, навіть можливі періоди до STORM G4.
Як зменшити вплив магнітних бур:
пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;
віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;
більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;
нормалізуйте сон:
намагайтеся менше нервувати.