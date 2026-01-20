Україну накрила потужна магнітна буря 20 січня: з якою силою штормитиме

Магнітна буря. / © Associated Press

У вівторок, 20 січня, активність Сонця дуже потужна. Очікується магнітна буря червоного рівня. Вона відповідає К-індексові 7,7 - з дев’яти можливих.

Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

На вихідних швидкість сонячного вітру підвищилася через зв'язок з високошвидкісним потоком у корональній дірі.

Ввечері 18 січня спостерігався тривалий сонячний спалах потужністю X1.9 та пов'язаний з ним корональний викид маси. В результаті відбулося значне підвищення рівня геомагнітної активності з домінуванням умов STORM G3. За даними науковців, навіть можливі періоди до STORM G4.

Магнітна буря 20 січня. Фото: meteoagent.

Як зменшити вплив магнітних бур: