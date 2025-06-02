Україну накрила потужна магнітна буря: хто у зоні ризику

Магнітна буря. / © Associated Press

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У понеділок, 2 червня, далі буде потужна магнітна буря. Ба більше - вона підвищиться до К-індексу 7.7 - з дев’яти можливих. Це червоний рівень.

Про це повідомляє meteoagent.

Сильні магнітні бурі фахівці фіксують вже понад тиждень. Активність Сонця то піднімалася, то трохи опускалася. Втім, від 26 травня трималася на високому червоному рівні.

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За інформацією фахівців, вже кілька днів на Сонці фіксують спалахи. Саме вони впливають на геомагнітне поле.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я. Найбільше нездужання відчувають люди з хронічними захворюваннями, метеозалежні, вагітні та літні. Погіршення самопочуття також виникають, якщо ви перебуваєте під впливом стресу. Під час магнітних бур можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя. Також намагайтеся уникати ситуацій, більше відпочивайте, більше спіть.