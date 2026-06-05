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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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937
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Україну накрила потужна магнітна буря: метеозалежних людей попередили про небезпеку

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря.

Магнітна буря. / © ТСН.ua

У п’ятницю, 5 червня, буде висока сонячна активність та потужна магнітна буря. Йдеться про червоний рівень небезпеки - К-індекс 7.

Про це повідомлили meteoagent і Британська геологічна служба.

За даними науковців, наразі Земля стикається з ефектами корональних дір із дещо підвищеною швидкістю сонячного вітру.

У середу, 3 червня, три значні сонячні спалахи спричинили пов'язані з ними корональні вибухи маси маси з однієї і тієї ж центральної активної області диска, компоненти яких спрямовані на Землю. Це призвело впливу на геомагнітне середовище та спричино шторм, який може сягнути позначок STORM G3.

Магнітна буря 5 червня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 5 червня. Фото: meteoagent.

Через магнітні бурі у людей може погіршуватися самопочуття. Зокрема, погіршення здоров’я відчувають метеозалежні, літні та мають хронічні хвороби. Вони скаржаться на підвищений АТ, мігрені, запаморочення та зниження працездатності.

У період магнітних бур медики радять уникати стресових факторів, обмежити фізичні навантаження, дотримуватися режиму сну та здорового харчування.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
937
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