Україну накрила потужна магнітна буря: метеозалежних людей попередили про небезпеку

Магнітна буря. / © ТСН.ua

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У п’ятницю, 5 червня, буде висока сонячна активність та потужна магнітна буря. Йдеться про червоний рівень небезпеки - К-індекс 7.

Про це повідомлили meteoagent і Британська геологічна служба.

За даними науковців, наразі Земля стикається з ефектами корональних дір із дещо підвищеною швидкістю сонячного вітру.

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У середу, 3 червня, три значні сонячні спалахи спричинили пов'язані з ними корональні вибухи маси маси з однієї і тієї ж центральної активної області диска, компоненти яких спрямовані на Землю. Це призвело впливу на геомагнітне середовище та спричино шторм, який може сягнути позначок STORM G3.

Магнітна буря 5 червня. Фото: meteoagent.

Через магнітні бурі у людей може погіршуватися самопочуття. Зокрема, погіршення здоров’я відчувають метеозалежні, літні та мають хронічні хвороби. Вони скаржаться на підвищений АТ, мігрені, запаморочення та зниження працездатності.

У період магнітних бур медики радять уникати стресових факторів, обмежити фізичні навантаження, дотримуватися режиму сну та здорового харчування.

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