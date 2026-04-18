Україну накрила сильна магнітна буря: як себе вберегти

Сильне геомагнітне збурення накрило Землю.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря. / © Associated Press

У суботу, 18 квітня, триватиме сильна магнітна буря. Вона підвищилася до К-індексу 6 (червоний рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Очікується прибуття високошвидкісного потоку з трансекваторіальної корональної діри (CH42). Під час попереднього обертання Сонця ця корональна діра створювала швидкість сонячного вітру до ~700 км/с.

Майбутнє посилення сонячного вітру збільшить ймовірність геомагнітної активності до рівнів STORM G2.

Магнітна буря 18 квітня. Фото: Мeteoagent

Як зменшити вплив магнітних бур:

  • пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;

  • віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;

  • більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;

  • нормалізуйте сон:

  • намагайтеся менше нервувати.

Як повідомлялося, Землю накриє магнітна буря. Причиною стане корональна діра на Сонці — область, з якої в космос вириваються потоки заряджених частинок.

