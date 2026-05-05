Україну накрила сильна магнітна буря: як себе вберегти

Сильне геомагнітне збурення накрило Землю.

Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У вівторок, 5 травня, триває потужна магнітна буря. Вона підвищилася до К-індексу 5,7 (червоний рівень).

Про це повідомив ресурс meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

За даними науковців, від 30 квітня на шляху до Землі спостерігалися два слабкі викиди корональної маси. Крім того, невелика позитивна трансекваторіальна корональна діра перетинає центральний меридіан Сонця. Її високошвидкісний потік спричинив деякі активні періоди до рівня STORM G1.

Магнітна буря 5 травня. Фото: meteoagent.

Як зменшити вплив магнітних бур:

  • пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;

  • віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;

  • більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;

  • нормалізуйте сон:

  • намагайтеся менше нервувати.

Нагадаємо, ми писали про те, коли очікувати пікової активності магнітних бур у травні.

