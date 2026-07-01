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Україну накрила сильна магнітна буря: як себе вберегти
Сильне геомагнітне збурення накрило Землю.
У середу, 1 липня, триватиме сильна магнітна буря. Вона підвищилася до К-індексу 5 (червоний рівень).
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Очікується, що геомагнітні умови досягнуть підвищених рівнів через очікуване прибуття викиду корональної маси (CME), який спостерігався пізно ввечері 26 червня. Загалом будуть активні умови з ймовірністю періодів ШТОРМУ G2.
Під час магнітних бур у людей можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. Тому медики радять нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.