Україну накрила сильна магнітна буря: як себе вберегти

Магнітна буря / © Associated Press

Реклама

У середу, 1 липня, триватиме сильна магнітна буря. Вона підвищилася до К-індексу 5 (червоний рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Очікується, що геомагнітні умови досягнуть підвищених рівнів через очікуване прибуття викиду корональної маси (CME), який спостерігався пізно ввечері 26 червня. Загалом будуть активні умови з ймовірністю періодів ШТОРМУ G2.

Реклама

Магнітна буря 1 липня. Фото: Мeteoagent

Під час магнітних бур у людей можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. Тому медики радять нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

Новини партнерів