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Україну накрила сильна магнітна буря: як себе вберегти
Більшість людей не відчувають впливу магнітних бур.
У суботу, 29 серпня, триває очікується потужна магнітна буря. Вона підвищилася до К-індексу 5,7 — це червоний рівень.
Про це повідомляють meteoagent і Британська геологічна служба.
За даними науковців, відбувся швидкий удар від двох викидів корональної маси (CME). Сукупний вплив будь-якого удару CME та впливу корональної діри може призвести до досягнення геомагнітною активністю рівнів STORM G1 або STORM G2.
Магнітні бурі — це тимчасові збурення магнітного поля Землі, які виникають через активність Сонця. У зоні ризику люди, які мають серцево-судинні захворювання, схильність до мігреней та головного болю, порушення сну, підвищену тривожність.
Щоб легше пережити дні магнітних бур, фахівці радять:
дотримуватися режиму сну;
пити достатньо води;
уникати надмірних фізичних навантажень;
більше гуляти на свіжому повітрі;
обмежити алкоголь, надлишок кофеїну та важку їжу;
контролювати артеріальний тиск.