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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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39
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Україну накрила сильна магнітна буря: як себе вберегти

Більшість людей не відчувають впливу магнітних бур.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Магнітна буря.

Магнітна буря. / © ТСН.ua

У суботу, 29 серпня, триває очікується потужна магнітна буря. Вона підвищилася до К-індексу 5,7 — це червоний рівень.

Про це повідомляють meteoagent і Британська геологічна служба.

За даними науковців, відбувся швидкий удар від двох викидів корональної маси (CME). Сукупний вплив будь-якого удару CME та впливу корональної діри може призвести до досягнення геомагнітною активністю рівнів STORM G1 або STORM G2.

Магнітна буря 29 серпня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 29 серпня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі — це тимчасові збурення магнітного поля Землі, які виникають через активність Сонця. У зоні ризику люди, які мають серцево-судинні захворювання, схильність до мігреней та головного болю, порушення сну, підвищену тривожність.

Щоб легше пережити дні магнітних бур, фахівці радять:

  • дотримуватися режиму сну;

  • пити достатньо води;

  • уникати надмірних фізичних навантажень;

  • більше гуляти на свіжому повітрі;

  • обмежити алкоголь, надлишок кофеїну та важку їжу;

  • контролювати артеріальний тиск.

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