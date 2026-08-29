Україну накрила сильна магнітна буря: як себе вберегти

Магнітна буря. / © ТСН.ua

Реклама

У суботу, 29 серпня, триває очікується потужна магнітна буря. Вона підвищилася до К-індексу 5,7 — це червоний рівень.

Про це повідомляють meteoagent і Британська геологічна служба.

Реклама

За даними науковців, відбувся швидкий удар від двох викидів корональної маси (CME). Сукупний вплив будь-якого удару CME та впливу корональної діри може призвести до досягнення геомагнітною активністю рівнів STORM G1 або STORM G2.

Реклама

Магнітна буря 29 серпня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі — це тимчасові збурення магнітного поля Землі, які виникають через активність Сонця. У зоні ризику люди, які мають серцево-судинні захворювання, схильність до мігреней та головного болю, порушення сну, підвищену тривожність.

Щоб легше пережити дні магнітних бур, фахівці радять:

дотримуватися режиму сну;

пити достатньо води;

уникати надмірних фізичних навантажень;

більше гуляти на свіжому повітрі;

обмежити алкоголь, надлишок кофеїну та важку їжу;

контролювати артеріальний тиск.

Новини партнерів