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Україну накриє магнітна буря: з якою силою штормитиме і як пережити цей день
Після сильної магнітної бурі, яка спостерігалася напередодні, у понеділок геомагнітна активність дещо знизиться.
Сьогодні, 6 липня, геомагнітний фон ще залишатиметься нестабільним.
За прогнозом фахівців із космічної погоди, очікується К-індекс 4 (жовтий рівень), що відповідає магнітній бурі середньої інтенсивності.
Це свідчить про поступове зниження сонячної активності, однак окремі люди можуть і надалі відчувати головний біль, втому, сонливість, дратівливість або перепади артеріального тиску.
На періоди таких геомагнітних коливань організм може реагувати специфічними симптомами:
сильний головний біль або мігрень
різкі стрибки артеріального тиску
почуття надмірної втоми та апатія
порушення сну (безсоння або навпаки — сонливість)
дратівливість та емоційна нестабільність
запаморочення та нудота
тахікардія (прискорене серцебиття)
Як зменшити вплив магнітних бур
Нормалізувати сон. Спати не менше восьми годин на добу
Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду
Передивитися щоденний раціон. Надати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю